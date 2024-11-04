Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает операторам-сантехникам банно-прачечного комбината

Сантехник. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в своих батальонах и других подразделениях людей, умеющих работать с сантехническим оборудованием. Речь идет об операторах-сантехниках банно-прачечного комбината.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

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Объявление о вакансии. Фото: Скриншот

Обязанности операторов-сантехников бане-прачечного комбината

монтаж и ремонт: необходимо устанавливать, ремонтировать и обслуживать сантехническое оборудование, системы водоснабжения и отопления;

необходимо устанавливать, ремонтировать и обслуживать сантехническое оборудование, системы водоснабжения и отопления; профилактика: регулярная проверка сантехнических систем для предотвращения аварий и сбоев в работе;

регулярная проверка сантехнических систем для предотвращения аварий и сбоев в работе; аварийные работы: быстрое реагирование на поломки и аварийные ситуации, особенно в полевых условиях или во время боевых действий.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, знающих сантехнические системы водоснабжения, канализации и отопления, умеющих устанавливать, ремонтировать и обслуживать оборудование.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести уже проходящих службу военных. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы.

За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3300 гривен. Сколько будут платить, в объявлении не указано, однако, обычно зарплаты в полку "Азов" составляют не менее 25 тысяч гривен, а в случае выполнения задач в зоне боевых действий можно заработать и до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, что в полку "Азов" есть еще вакансия на должность водителя . Нужны специалисты, имеющие водительское удостоверение категории С и СЭ. Среди требований опыт вождения от 1 года и навыки в сфере ремонта транспортных средств.

Также бригада спецназначения "Азов" ищет в своих батальонах специалистов по строительству . На фронте нужны люди, умеющие строить инженерные постройки.