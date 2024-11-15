Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает мастерам отделения техобслуживания взвода РЭБ

Украинский военнослужащий. Фото: armyinform.com.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в ремонте РЭБ. В полку есть вакантные места для мастеров отделения технического обслуживания взвода РЭБ.

Соответствующую вакансию опубликовали на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 9 ноября.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности мастера отделения технического обслуживания взвода РЭБ и требования к кандидатам в должность

В полку нужен специалист, который будет конструировать, ремонтировать и обслуживать средства РЕБ.

На работу приглашают людей, которые имеют высшее образование, опыт работы со средствами связи и навыки работы с паяльником. Чтобы занять должность, нужно уметь читать схемы и разбираться в сфере связи.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить, в объявлении не указано, однако обычно зарплаты в полку "Азов" составляют не менее 25 тысяч гривен, а в случае выполнения задач в зоне боевых действий можно заработать и до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, на фронте не хватает танкистов. Чтобы занять эту должность, необязательно иметь боевой опыт. Главное быть мотивированным и готовым к обучению.

Также бригада спецназначения "Азов" приглашает на ряды водителей автобусов. Претендовать на эту работу могут люди, имеющие водительские права категории D или DE.