Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает мастерам отделения технического обслуживания взвода РЕБ

Специалист РЭБ. Фото иллюстративное: Силы территориальной обороны ВСУ/Facebook

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые могут обслуживать и ремонтировать средства РЭБ. Речь идет о мастерах отделения технического обслуживания взвода РЭБ.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 24 сентября.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности мастера отделения техобслуживания РЭБ и требования к кандидатам на должность

Мастер отделения техобслуживания РЭБ должен уметь конструировать, ремонтировать и обслуживать средства РЭБ.

На работу приглашают людей, которые имеют высшее техническое образование и опыт работы со средствами связи, интернетом и навыки работы с паяльником. Специалист должен разбираться в сфере связи и уметь читать схемы.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить, в объявлении не указано, однако, обычно зарплаты в полку "Азов" составляют не менее 25 тысяч гривен, а в случае выполнения задач в зоне боевых действий можно заработать и до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в армии есть вакансия для людей, которые разбираются в танковом вооружении и умеют стрелять из пушки — наводчики-операторы танка Т-64/Т-72/Т-80. Иметь боевой опыт необязательно.

Также мы сообщали, что в полку "Азов" не хватает автоэлектриков. Занять эту должность могут люди с опытом работы по специальности, которые могут самостоятельно диагностировать и исправлять неисправности, а также работать со специализированным оборудованием.