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В армии нужны люди, умеющие управлять краном — кого приглашают в "Азов"

13 октября 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает крановщикам
Крановщик. Фото иллюстративное: kha.dcz.gov.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые ранее работали машинистами кранов. Речь идет о крановщиках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 7 октября.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности крановщика в полку "Азов"

Крановщик должен управлять краном, осуществлять контроль за креплением груза, проводить технический осмотр, следить за показателями приборов и сигнальными жестами стропальщика. Также такой специалист смазывает механизмы и участвует в профилактическом ремонте.

Требования к кандидатам на должность

На работу примут человека, который имеет удостоверение крановщика и не менее года работал по специальности. От специалиста ожидают ответственности, внимательности к деталям и готовности к командировкам по всей территории Украины.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу военных. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить, в объявлении не указано, однако, обычно зарплаты в полку "Азов" составляют не менее 25 тысяч гривен, а в случае выполнения задач в зоне боевых действий можно заработать и до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в армии есть вакансия для химиков. "Азов" ищет людей, которые будут тестировать химические соединения и разрабатывать взрывчатые вещества.

Также в полку "Азов" не хватает строителей-разнорабочих. Нужны люди, которые будут оборудовать инженерные фортификационные сооружения.

работа Нацгвардия армия полк "Азов" вакансии

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