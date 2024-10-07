Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает механикам-радиотелеграфистам

Украинский военнослужащий-радиотехник. Фото иллюстративное: armyinform.com.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые будут обеспечивать связь между подразделениями. Речь идет о механиках-радиотелеграфистах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в воскресенье, 6 октября.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности механика-радиотелеграфиста в полку "Азов"

Механик-радиотелеграфист должен посредством радиостанций, телефонов и других средств обеспечивать связь между подразделениями. Такой военнослужащий принимает и передает сообщения, команды и информацию между командованием, подразделениями и другими воинскими частями, осуществляет техническое обслуживание и наладку радиооборудования, ведет журналы и документацию касательно осуществления связи, включая регистрацию сообщений.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей в возрасте от 18 до 35 лет, которые:

пригодны к военной службе по состоянию здоровья и морально-психологическим качествам;

имеют среднее, среднее специальное или высшее образование;

готовы работать в зоне активных боевых действий, постоянно учиться и развиваться.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен. Зарплаты в полку "Азов" составляют не менее 25 тысяч гривен, а при выполнении задач в зоне боевых действий можно заработать и до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в армии есть вакансия для специалистов по радиосвязи. В подразделе ПВО не хватает связистов, способных обеспечить бесперебойную работу систем связи подразделения.

Также "Азов" ищет людей, которые разбираются в танковом вооружении и умеют стрелять из пушки — наводчиков-операторов танка Т-64/Т-72/Т-80. Иметь боевой опыт необязательно.