Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает химикам

Химик. Фото иллюстративное: shkolyar.org.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые будут разрабатывать взрывчатки. Речь идет о химиках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 7 октября.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности химика в полку "Азов" и требования к кандидатам на должность

Химик должен тестировать химические соединения и разрабатывать взрывчатые вещества.

На работу приглашают людей до 50 лет, которые умеют работать с химическими веществами, не имеют наркотической и алкогольной зависимостей. Опыт работы на химическом факультете станет преимуществом.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить, в объявлении не указано, однако обычно зарплаты в полку "Азов" составляют не менее 25 тысяч гривен, а в случае выполнения задач в зоне боевых действий можно заработать и до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в полку "Азов" не хватает строителей-разнорабочих. Нужны люди, которые будут оборудовать инженерные фортификационные сооружения.

Также мы сообщали, что в армии есть вакансия операторов радиолокационных станций. Занять эту должность могут люди, которые умеют управлять радиолокационным оборудованием и обслуживать его.