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У війську потрібні головні сержанти — кого запрошують до "Азова"

14 листопада 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує головним сержантам взводу РЕБ
Український військовослужбовець. Фото: Libkos/AP
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють проводити заняття з бойової підготовки та спецпідготовки. Йдеться про головних сержантів взводу РЕБ.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку Work.ua в понеділок, 28 жовтня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки головного сержанта взводу РЕБ

Головний сержант має проводити заняття з бойової та спеціальної підготовки, вести графік чергування особового складу та облік озброєння взводу. Також такий фахівець відповідає за всебічне забезпечення взводу, зокрема паливно-мастильними матеріалами, продовольством, речовим майном. У разі відсутності командира головний сержант виконує його обов'язки.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, які мають технічну освіту (можна незакінчену) й посвідчення водія категорії В, на початковому рівні володіють базовими офісними програмами на ПК (MS Office) та готові проходити військову службу на командирській посаді.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть, в оголошенні не зазначено, однак зазвичай зарплати в полку "Азов" становлять не менше 25 тисяч гривень, а в разі виконання завдань у зоні бойових дій можна заробити й до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, на фронті бракує операторів переносних зенітно-ракетних комплексів. Такі військові мають виявляти та знищувати ворожі повітряні цілі. За виконання обов'язків у зоні бойових дій обіцяють щоденну доплату в розмірі 3 300 гривень.

Також у полку "Азов" є вакансія автоелектрика. Щоб обійняти таку посаду, потрібно мати не менше одного року досвіду роботи у сфері автоелектрики. Щомісячна зарплата становитиме 25–125 тисяч гривень.

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