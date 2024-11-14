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В армии нужны главные сержанты — кого приглашают в "Азов"

14 ноября 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в "Азов" – какие условия труда бригада предлагает главным сержантам взвода РЭБ
Украинский военнослужащий. Фото: Libkos/AP
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, умеющих проводить занятия по боевой подготовке и спецподготовке. Речь идет о главных сержантах взвода РЭБ.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска Work.ua в понедельник, 28 октября.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности главного сержанта взвода РЭБ

Главный сержант должен проводить занятия по боевой и специальной подготовке, вести график дежурства личного состава и учет вооружения взвода. Также такой специалист отвечает за всестороннее обеспечение взвода, в частности горюче-смазочными материалами, продовольствием, вещевым имуществом. В случае отсутствия командира главный сержант исполняет его обязанности.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, которые имеют техническое образование (можно незаконченное) и водительские удостоверения категории В, на начальном уровне владеют базовыми офисными программами на ПК (MS Office) и готовы проходить военную службу на командирской должности.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить, в объявлении не указано, однако обычно зарплаты в полку "Азов" составляют не менее 25 тысяч гривен, а в случае выполнения задач в зоне боевых действий можно заработать и до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, на фронте не хватает операторов переносных зенитно-ракетных комплексов. Такие военные должны выявлять и уничтожать вражеские цели. За выполнение обязанностей в зоне боевых действий обещают ежедневную доплату в размере 3 300 гривен.

Также в полку "Азов" есть вакансия автоэлектрика. Чтобы занять эту должность, нужно иметь не менее одного года опыта работы в сфере автоэлектричества. Ежемесячная зарплата будет составлять 25–125 тысяч гривен.

работа армия полк "Азов" вакансии военнослужащие

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