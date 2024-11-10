Робота в Азов — які умови та гроші пропонують автоелектрикам

Військовий ремонтує машину. Фото: azov.org.ua

Полк "Азов" запрошує на роботу автоелектриків. Кандидатам необхідно мати досвід роботи від 1 року та вміння виправляти несправності. Платити будуть від 25 до 125 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua у четвер, 7 листопада.

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Фото: скриншот

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків автоелектриків входитиме:

діагностика та виправлення несправностей в системах автомобілів;

монтаж та заміна електричних компонентів;

виконання ремонтних робіт згідно з технічними вимогами;

використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для діагностики.

Підійде кандидат на посаду, який має:

досвід роботи в сфері автоелектрики від 1 року;

знання основних принципів роботи електричних систем автомобілів;

вміння самостійно діагностувати та виправляти несправності;

вміння працювати зі спеціалізованим обладнанням;

відповідальність, уважність до деталей та бажання постійно вдосконалювати свої навички.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;

грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України;

можливість переведення для діючих військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн на день.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, що у полк "Азов" потрібні водії, які мають водійське посвідчення категорії С та СЕ. Серед вимог — досвід водіння від 1 року та навички у сфері ремонту транспортних засобів.

Також бригада спецпризначення "Азов" шукає у свою батальйони танкістів. Зокрема, потрібні люди на посаду "водій-механік танку.