Голова Верховної Ради Руслав Стефанчук пояснив, чи знижуватимуть в Україні мобілізаційний вік

Руслан Стефанчук. Фото: Новини.LIVE

У Верховній Раді поки що не розглядають питання щодо зниження мобілізаційного віку. У 2024 році призовний вік в Україні вже знизився з 27 до 25 років. Розмови щодо подальших змін тривають досі, однак реальних дискусій не виникало.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Ми — Україна" розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Читайте також:

Що каже очільник парламенту щодо зниження мобілізаційного віку в Україні

На думку Стефанчука, в Україні є необхідний мобілізаційний ресурс, який потрібно лише правильно застосувати.

"Наскільки я поінформований, уникаючи будь-яких цифр, якраз таки правильний підхід до формування мобілізаційної основи нам говорить, що в Україні є необхідний ресурс, який може бути правильно застосований при правильному менеджменті в Міноборони. Тому гостре питання щодо зниження мобілізаційного віку у Верховній Раді не розглядається", — пояснив голова парламенту.

Як коментують імовірність зниження мобілізаційного віку інші представники Верховної Ради

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Вениславський заявив, що в Україні зараз немає ініціатив щодо зменшення призовного віку нижче 25 років, однак це питання періодично обговорюють міжнародні партнери. За його словами, союзники України вважають, що "чоловіки віком від 18 до 25 років мають найбільш оптимальні фізичні та психологічні якості для участі у війні".

А от, на думку депутата Верховної Ради IX скликання від фракції "Голос" Романа Лозинського, в Україні запізно ухвалили рішення щодо зміни мобілізаційного віку з 27 до 25 років. Він наголосив, що задля збереження країни має бути рішення про зменшення віку для участі в бойових діях, адже має бути заміна бійцям, які загинули або зазнали поранень.