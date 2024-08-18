Председатель Верховной Рады Руслав Стефанчук объяснил, будут ли снижать в Украине мобилизационный возраст

Руслан Стефанчук. Фото: Новини.LIVE

В Верховной Раде пока не рассматривают вопрос о снижении мобилизационного возраста. В 2024 году призывной возраст в Украине уже снизился с 27 до 25 лет. Разговоры о дальнейших изменениях продолжаются до сих пор, однако реальных дискуссий не возникало.

Об этом в интервью телеканалу "Ми - Україна" рассказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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По мнению Стефанчука, в Украине есть необходимый мобилизационный ресурс, который нужно только правильно применить.

"Насколько я проинформирован, избегая любых цифр, как раз правильный подход к формированию мобилизационной основы нам говорит, что в Украине есть необходимый ресурс, который может быть правильно применен при правильном менеджменте в Минобороны. Поэтому острый вопрос о снижении мобилизационного возраста в Верховной Раде не рассматривается", — объяснил глава парламента.

Как комментируют вероятность снижения мобилизационного возраста другие представители Верховной Рады

Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что в Украине сейчас нет инициатив по уменьшению призывного возраста ниже 25 лет, однако этот вопрос периодически обсуждают международные партнеры. По его словам, союзники Украины считают, что "мужчины в возрасте от 18 до 25 лет имеют наиболее оптимальные физические и психологические качества для участия в войне".

А вот, по мнению депутата Верховной Рады IX созыва от фракции "Голос" Романа Лозинского, в Украине поздно приняли решение об изменении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. Он подчеркнул, что для сохранения страны нужно решение об уменьшении возраста для участия в боевых действиях, ведь должна быть замена бойцам, которые погибли или получили ранения.