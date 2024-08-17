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Як перевірити повістку на підробку — ознаки справжнього документа

17 серпня 2024 11:09
Семен Дрозд - Редактор
Семен Дрозд
Редактор
Який вигляд має справжня повістка до ТЦК та СП — яки виявити ознаки підробки
Чоловіку виписують повістку на вулиці. Фото: Reuters
Семен Дрозд - Редактор
Семен Дрозд
Редактор

У січні 2023 року в Україні почали видавати повістки нового зразка. Відмінність від старого документа у тому, що замість військових комісаріатів в них зазначені територіальні центри. Також перелічена більша кількість документів, які потрібно надати в центр комплектування для уточнення даних. 

Які ознаки справжньої, не підробленої повістки, пише видання ТСН

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У повістці нового зразка чітко зазначено, що військовозобов’язаний несе відповідальність, якщо не з'явиться до ТЦК та СП без поважної причини. Повістка є письмовим документом, який виписується на ім’я конкретної людини. 

Форма повістки була затверджена постановою Кабінету Міністрів України 30 грудня 2022 року.

Повістка / ©
Зразок справжньої повістки. Фото: ТСН

Які дані мають бути вказані в повістці

Реквізити повістки до ТЦК та СП та заповнені поля:

  • назва "ПОВІСТКА",
  • ПІБ військовозобов’язаного,
  • адреса місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов’язаного,
  • номер повістки,
  • номер і дата розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки військовозобов’язаного,
  • дата, час і адресу ТЦК та СП для явки військовозобов’язаного,
  • найменування посади керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради,
  • підпис особи, що видала повістку,
  • дата видачі повістки,
  • мокра печатка.

В одних повістках можна побачити формулювання "пропоную з’явитися", в інших — "наказ, наказую".

"Людина, якій вручають повістку, має право не розписуватися за неї, якщо в повістці вказані неправильні дані отримувача, повістку вручає неуповноважена особа, немає печатки або певні дані вносили за вашої присутності", — йдеться в публікації.

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