Який вигляд має справжня повістка до ТЦК та СП — яки виявити ознаки підробки

Чоловіку виписують повістку на вулиці. Фото: Reuters

У січні 2023 року в Україні почали видавати повістки нового зразка. Відмінність від старого документа у тому, що замість військових комісаріатів в них зазначені територіальні центри. Також перелічена більша кількість документів, які потрібно надати в центр комплектування для уточнення даних.

Які ознаки справжньої, не підробленої повістки, пише видання ТСН.

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Ознаки непідробленої повістки

У повістці нового зразка чітко зазначено, що військовозобов’язаний несе відповідальність, якщо не з'явиться до ТЦК та СП без поважної причини. Повістка є письмовим документом, який виписується на ім’я конкретної людини.

Форма повістки була затверджена постановою Кабінету Міністрів України 30 грудня 2022 року.

Зразок справжньої повістки. Фото: ТСН

Які дані мають бути вказані в повістці

Реквізити повістки до ТЦК та СП та заповнені поля:

назва "ПОВІСТКА",

ПІБ військовозобов’язаного,

адреса місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов’язаного,

номер повістки,

номер і дата розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки військовозобов’язаного,

дата, час і адресу ТЦК та СП для явки військовозобов’язаного,

найменування посади керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради,

підпис особи, що видала повістку,

дата видачі повістки,

мокра печатка.

В одних повістках можна побачити формулювання "пропоную з’явитися", в інших — "наказ, наказую".

"Людина, якій вручають повістку, має право не розписуватися за неї, якщо в повістці вказані неправильні дані отримувача, повістку вручає неуповноважена особа, немає печатки або певні дані вносили за вашої присутності", — йдеться в публікації.