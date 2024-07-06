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У Верховній Раді назвали кількість військовозобов'язаних, які отримали відстрочку

6 липня 2024 01:25
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Скільки чоловіків в Україні отримали відстрочку від мобілізації — коментар нардепа
Українські військові. Фото ілюстративне: fakty.com.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Бронювання від мобілізації в Україні вже отримали понад пів мільйона чоловік. Ще понад 11 мільйонів чоловік потенційно є військовозобов'язаними.

Про це в четвер, 4 липня, в інтерв'ю Громадському радіо повідомив голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

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Представник Верховної Ради зазначив, що заброньованих, за останніми даними, трохи менше ніж 600 тисяч — близько 565 тисяч. Цей показник може зрости.

"Системне оновлення даних відбувається ось у нас на очах буквально. Фінальної цифри не знає ніхто станом на цей момент. Звичайно, військові знають більше, ніж ми, і Генштаб, і Міноброни. Це очевидно, але не можна сказати, що десь ця цифра є та її можна подивитися", — заявив Наталуха.

Також залишається відкритим питання щодо того, чи є придатними до служби ті понад 11,1 мільйона громадян, яких вважають військовозобов'язаними. Цілком імовірно, що півтора мільйона з них можать мати інвалідність. А от приблизна кількість офіційно працевлаштуваних чоловік мобілізаційного віку відома — близько двох мільйонів 620 тисяч осіб.

Нагадаємо, відстрочку можуть надати ще одній категорії військовозобов'язаних. Йдеться про громадян, чиї неповнорідні брати та сестри були захисниками України й загинули або зникли безвісти.

Також ми пояснювали, що перебування дружини на військовому обліку не дає чоловіку права на відстрочку. Відстрочку надають лише тоді, коли дружина має певну групу інвалідності.

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