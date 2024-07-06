Сколько мужчин в Украине получили отсрочку от мобилизации — комментарий нардепа

В Верховной Раде назвали количество военнообязанных, получивших отсрочку
Бронирование от мобилизации в Украине уже получили более полумиллиона человек. Еще более 11 миллионов человек потенциально являются военнообязанными.
Об этом в четверг, 4 июля, в интервью Громадському радіо сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.
Что говорит нардеп о бронировании в Украине
Представитель Верховной Рады отметил, что забронированных, по последним данным, чуть меньше 600 тысяч — около 565 тысяч. Этот показатель может возрасти.
"Системное обновление данных происходит вот у нас на глазах буквально. Финальной цифры не знает никто по состоянию на данный момент. Конечно, военные знают больше, чем мы, и Генштаб, и Миноброны. Это очевидно, но нельзя сказать, что где-то эта цифра есть и ее можно посмотреть", — заявил Наталуха.
Также остается открытым вопрос о том, пригодны ли к службе те более 11,1 миллиона граждан, которых считают военнообязанными. Вполне вероятно, что полтора миллиона из них могут иметь инвалидность. А вот приблизительное количество официально трудоустроенных мужчин мобилизационного возраста известно — около двух миллионов 620 тысяч человек.
Напомним, отсрочку могут предоставить еще одной категории военнообязанных. Речь идет о гражданах, чьи неполнородные братья и сестры были защитниками Украины и погибли или пропали без вести.
Также мы объясняли, что нахождение супруги на военном учете не дает мужу права на отсрочку. Отсрочку дают только тогда, когда жена имеет определенную группу инвалидности.
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