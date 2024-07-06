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В Верховной Раде назвали количество военнообязанных, получивших отсрочку

6 июля 2024 01:25
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Сколько мужчин в Украине получили отсрочку от мобилизации — комментарий нардепа
Украинские военные. Фото иллюстративное: fakty.com.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Бронирование от мобилизации в Украине уже получили более полумиллиона человек. Еще более 11 миллионов человек потенциально являются военнообязанными.

Об этом в четверг, 4 июля, в интервью Громадському радіо сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

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Представитель Верховной Рады отметил, что забронированных, по последним данным, чуть меньше 600 тысяч — около 565 тысяч. Этот показатель может возрасти.

"Системное обновление данных происходит вот у нас на глазах буквально. Финальной цифры не знает никто по состоянию на данный момент. Конечно, военные знают больше, чем мы, и Генштаб, и Миноброны. Это очевидно, но нельзя сказать, что где-то эта цифра есть и ее можно посмотреть", — заявил Наталуха.

Также остается открытым вопрос о том, пригодны ли к службе те более 11,1 миллиона граждан, которых считают военнообязанными. Вполне вероятно, что полтора миллиона из них могут иметь инвалидность. А вот приблизительное количество официально трудоустроенных мужчин мобилизационного возраста известно — около двух миллионов 620 тысяч человек.

Напомним, отсрочку могут предоставить еще одной категории военнообязанных. Речь идет о гражданах, чьи неполнородные братья и сестры были защитниками Украины и погибли или пропали без вести.

Также мы объясняли, что нахождение супруги на военном учете не дает мужу права на отсрочку. Отсрочку дают только тогда, когда жена имеет определенную группу инвалидности.

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