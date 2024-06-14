Коли можна не приходити в ТЦК — пояснення від центру комплектування

Працівник ТЦК оформлює повістку. Фото: скриншот

У законодавстві України визначені причини, за яких військовозобов'язаний може не з'явитися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, перед цим отримавши повістку. Проте причини неявки мають бути підтверджені документами.

Про це повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП.

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Працівники ТЦК розповідають, що поважних причин неприбуття у строк, визначений у повістці, є декілька.

перешкода стихійного характеру;

хвороба громадянина;

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;

смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

"У разі неприбуття громадянин зобов’язаний повідомити ТЦК та СП про причини у найкоротший строк, але не пізніше трьох діб. Після цього необхідно прибути до ТЦК та СП протягом 7 календарних днів", — наголошують у ТЦК.

У центрі комплектування зазначають, що причини неявки повинні підтверджуватися документами.

За ігнорування повістки громадянин може бути притягнутий до адміністративної чи кримінальної відповідальності. Якщо особа не з'явилася на виклик, керівник ТЦК може попросити поліцію примусово доставити порушника або надіслати рекомендований лист із вимогою з'явитися до ТЦК.

"За неявку за повісткою на уточнення, оновлення даних або ж на повістку на ВЛК громадянин може отримати покарання у вигляді штрафу, у мирний час передбачено штраф від 5 100 до 8 500 гривень для громадян та від 17 000 до 34 000 гривень для посадових та юридичних осіб. У воєнний час штрафи складатимуть від 17 000 до 25 500 гривень для громадян та від 34 000 до 59 000 гривень для посадових та юридичних осіб", — додали у ТЦК.

Додамо, що військовий психолог Андрій Козінчук пояснив, чому українці негативно ставляться до працівників ТЦК. За його словами, головна причина — відсутність певних психологічних тренінгів для військкомів щодо роз'яснень мобілізації цивільним.

Нагадаємо, що заступник голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив про розгляд варіанту передачі функцій ТЦК цивільним органам. За його словами, це пов'язано з постійними скандалами, в які потрапляють працівники військкомату.