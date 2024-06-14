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В ТЦК рассказали, когда можно проигнорировать повестку

14 июня 2024 09:59
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Когда можно не приходить в ТЦК – объяснение от центра комплектования
Работник ТЦК оформляет повестку. Фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В законодательстве Украины определены причины, по которым военнообязанный может не явиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, перед этим получив повестку . Однако причины неявки должны быть подтверждены документами.

Об этом сообщили в Волынском областном ТЦК и СП .

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Сотрудники ТЦК рассказывают, что уважительных причин неприбытия в срок, определенный в повестке, несколько.

  • препятствие стихийного характера;
  • болезнь гражданина;
  • военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в определенный пункт и срок;
  • смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (супруга).

"В случае неприбытия гражданин обязан сообщить ТЦК и СП о причинах в кратчайшие сроки, но не позднее трех суток. После этого необходимо прибыть в ТЦК и СП в течение 7 календарных дней", — отмечают в ТЦК.

В центре комплектования добавили, что причины неявки подтверждаются документами.

За игнорирование повестки гражданин может быть привлечен к административной или уголовной ответственности. Если лицо не явилось на вызов, руководитель ТЦК может попросить полицию принудительно доставить нарушителя или отправить заказное письмо с требованием явиться в ТЦК.

"За неявку по повестке на уточнение, обновление данных или на повестку на ВЛК гражданин может получить наказание в виде штрафа, в мирное время предусмотрен штраф от 5 100 до 8 500 гривен для граждан и от 17 000 до 34 000 гривен для должностных и юридических лиц лиц. В военное время штрафы будут составлять от 17 000 до 25 500 гривен для граждан и от 34 000 до 59 000 гривен для должностных и юридических лиц", — добавили в ТЦК.

Добавим, что военный психолог Андрей Козинчук объяснил, почему украинцы негативно относятся к работникам ТЦК . По его словам, главная причина — отсутствие определенных психологических тренингов для военных по разъяснениям мобилизации гражданским.

Напомним, что заместитель председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил о рассмотрении варианта передачи функций ТЦК гражданским органам . По его словам, это связано с постоянными скандалами, в которые попадают работники военкомата.

ТЦК и СП
военнообязанные
мобилизация
армия
повестки
война в Украине
війна

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