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Люди жахаються — юрист пояснив, що треба зробити, щоб українці не боялися ТЦК

14 червня 2024 01:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Які повноваження варто забрати в працівників ТЦК — пояснення юриста
Працівники ТЦК перевіряють документи в українця. Фото: АрміяInform
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Військовий адвокат, юрист Центру надання підтримки ветеранам Роман Лихачов заявив, що більшість функцій Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки можна передати іншим органам. Таким чином, "у суспільстві може минути страх".

Про це Роман Лихачов розповів у коментарі NV у четвер, 13 червня.

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Які функції треба забрати в ТЦК

За словами фахівця, у випадку мобілізації, низку функцій ТЦК можна передати ЦНАПам, а решту лишити в електронному форматі.

"Ті ж видачі електронних квитків — для чого там ТЦК, якщо можна все це робити в електронному форматі; заповнила людина дані і отримала відстрочку через електронний кабінет", — пояснив адвокат.

За його словами, функцію роздачі повісток можна прибрати з ТЦК, адже їх зобов’язали видавати роботодавців, керівників навчальних закладів, управителів будинків, місцеві органи влади. Ухиленням від мобілізації повинна займатися поліція, а також частину повноважень щодо призову могли б взяти на себе центри рекрутингу. Крім того, Лихачов підтримує самоукомплектування військових частин.

"Я думаю, що треба налагодити механізм, щоб військова частина сама могла комплектувати. Це буде найбільший і найякісніший результат, бо військова частина буде зацікавлена собі набирати мобілізованих. Налагодити цей процес і поступово ці функції також забрати в ТЦК", — зазначив Лихачов.

Коли люди перестануть боятись ТЦК

Експерт переконаний, якщо деякі функції треба виконувати "людям у формі", то цим може зайнятись і військова служба правопорядку, і військові комендатури, і всі інші. Наразі роботу ТЦК забезпечують понад 40 тисяч військовослужбовців, що, за словами Лихачова, достатньо для формування кількох бойових бригад чи підрозділів забезпечення.

Таким чином адвокат вважає, що позбавлення ТЦК деяких функцій зменшить страх суспільства перед ним.

"В нас люди, навіть часто маючи законні підстави для відстрочки, бояться йти в ТЦК, бо знають, що там буде безлад. Часто спілкуючись з військовими, я чую про те, що на першому році війни люди нормально ставилися до військової форми, а зараз жахаються через те, що ТЦК досить часто витворяє", — додав експерт.

У Раді розглядають можливість обмежити повноваження ТЦК

Нагадаємо, що заступник голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив про розгляд варіанту передачі функцій ТЦК цивільним органам. За його словами, це пов'язано з постійними скандалами, в які потрапляють працівники військкомату.

Так, нещодавно в Одесі трапився конфлікт між працівниками ТЦК та медиками швидкої допомоги. Лікарів затримали та силоміць утримували у центрі комплектування, допоки під ТЦК не утворився мітинг на їх підтримку.

Додамо, що військовий психолог Андрій Козінчук пояснив, чому українці негативно ставляться до працівників ТЦК. За його словами, головна причина — відсутність певних психологічних тренінгів для військкомів щодо роз'яснень мобілізації цивільним.

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війна
війна в Україні
повноваження
юрист
ТЦК та СП
військові
закон

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