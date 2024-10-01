Представник ТЦК пояснив, чому до військової служби мають готуватися навіть громадяни, які мають відстрочку

Представники ТЦК із військовозобов'язаним. Скриншот ukrainianwall.com

У лавах ЗСУ постійно потрібні нові кадри. Через це навіть ті військовозобов'язані, в яких є відстрочка від військового призову, мають бути готовими до мобілізації.

Про це в інтерв'ю "Західному кур'єру" повідомив тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника Івано-Франківського ОТЦК та СП Андрій Мороз.

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Представник ТЦК наголосив, що в мобілізації немає нічого страшного.

"Я рекомендую кожному, навіть тим, хто має право на відстрочку, однаково пройти курс керування дронами чи навчання з тактичної медицини, чи пройти інший вишкіл, який згодиться в армії. Кожному з військовозобов’язаних треба бути готовим, що прийде час і його мобілізують. Треба це спокійно сприймати", — зазначив військовий.

Також він додав, що співробітники ТЦК діють за завданням державного керівництва. Вони повинні мобілізувати громадян, тому що без цього неможливо завершити війну.

"У лавах ЗСУ постійно потрібне поповнення. Плюс, ми формуємо нові військові частини, які отримують західні зразки озброєння, а військовозобов’язані проходять навчання за кордоном... Усі військовозобов’язані мають виконати свій громадянський обов’язок, навіть ті, хто сьогодні має право на відстрочку, мають розуміти, що може настати день, коли їм доведеться піти в ЗСУ", — підсумував Андрій Мороз.

Нагадаємо, трьом категоріям військовозобов'язаних у жовтні поточного року не доведеться проходити ВЛК. Йдеться про виключених із військового обліку, заброньованих від призову, а також молодиків віком від 18 до 25 років, які раніше не проходили військову службу та не закінчували військову кафедру.

Також ми повідомляли, що, згідно з чинним законодавством, мобілізації підлягають громадяни віком від 25 до 60 років. Щоправда, за певних умов можуть мобілізувати й юнаків, яким ще не виповнилося 25 років.