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В ТЦК советуют готовиться к призыву даже людям с отсрочкой — почему

1 октября 2024 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Представитель ТЦК пояснил, почему к военной службе должны готовиться даже граждане, имеющие отсрочку
Представители ТЦК с военнообязанным. Скриншот ukrainianwall.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В рядах ВСУ постоянно требуются новые кадры. Из-за этого даже те военнообязанные, у которых есть отсрочка от военного призыва, должны быть готовы к мобилизации.

Об этом в интервью "Западному курьеру" сообщил временно исполняющий обязанности заместителя начальника Ивано-Франковского ОТЦК и СП Андрей Мороз.

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Представитель ТЦК подчеркнул, что в мобилизации нет ничего ужасного.

"Я рекомендую каждому, даже тем, кто имеет право на отсрочку, все равно пройти курс управления дронами или обучение по тактической медицине, или пройти другую военную подготовку, которая пригодится в армии. Каждому из военнообязанных надо быть готовым, что придет время и его мобилизуют . Надо это спокойно воспринимать", — отметил военный.

Также он добавил, что сотрудники ТЦК действуют по заданию государственного руководства. Они должны мобилизовать граждан, потому что без этого невозможно завершить войну.

"В рядах ВСУ постоянно нужно пополнение. Плюс, мы формируем новые воинские части, которые получают западные образцы вооружения, а военнообязанные проходят обучение за границей... Все военнообязанные должны выполнить свой гражданский долг, даже те, кто сегодня имеет право на отсрочку, должны понимать, что может наступить день, когда им придется пойти в ВСУ", — подытожил Андрей Мороз.

Напомним, трем категориям военнообязанных в октябре текущего года не придется проходить ВВК. Речь идет об исключенных из военного учета, забронированных от призыва, а также молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, которые ранее не проходили военную службу и не заканчивали военную кафедру.

Также мы сообщали, что, согласно действующему законодательству, мобилизации подлежат граждане от 25 до 60 лет. Правда, в определенных условиях могут мобилизовать и юношей, которым еще не исполнилось 25 лет.

военный призыв мобилизация война в Украине ТЦК и СП военнообязанные

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