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У ТЦК пояснили, в яких випадках автоматично вносяться дані в "Оберіг"

14 жовтня 2024 10:34
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Автоматичне внесення даних в реєстр Оберіг — як це відбувається
Працівники ТЦК. Фото: Житомирський ОТЦК
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

В Україні можуть автоматично вносити дані в реєстр "Оберіг". Це дозволить перевіряти та оновлювати дані про призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Про це повідомила пресслужба Донецького ТЦК і СП у Facebook.

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Автоматичне внесення даних в "Оберіг"

"Уряд України ухвалив постанову, що дозволяє автоматично перевіряти та оновлювати дані про призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Молоді люди віком від 17 до 25 років зможуть ставати на облік як призовники без необхідності відвідування територіальних центрів комплектування і проходження медичної комісії", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що інформація буде автоматично збиратися з інших державних реєстрів, що зекономить час як для працівників ТЦК, так і для самих призовників.

"Оновлені дані про всіх чоловіків віком від 16 до 60 років буде отримано з реєстрів Державної міграційної служби, Міністерства юстиції та Адміністрації Державної прикордонної служби. Це дозволить уникнути випадків, коли повістки надсилаються померлим особам або тим, хто перебуває під вартою. Також нововведення виправить помилки в персональних даних", — йдеться у повідомленні.

У ТЦК роз'яснили, що люди віком від 16 до 25 років, які оформлюють паспорт, автоматично будуть занесені до реєстру "Оберіг", без потреби проходити військово-лікарську комісію. Також це стосуватиметься і тих, хто проживає за кордоном.

Для чоловіків віком від 18 до 60 років, які проживають за кордоном, перевірка актуальності електронних військових документів здійснюватиметься через взаємодію з ДМС.

"Це забезпечить точність даних і зменшить вплив людського фактора на процес перевірки. Крім того, хлопці до 25 років будуть братися на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії, у тому числі ті, які перебувають за кордоном", — додали у ТЦК.

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Допис Донецького ТЦК і СП. Фото: скриншот

Нагадаємо, повістка, яка без конверта та опису просто залишена в поштовій скриньці, не вважається правильно врученою

Також не всі педагоги в Україні мають право на відстрочку під час загальної мобілізації. Вона надається лише тим вчителям, які працюють на посаді не менше ніж на 0,75 ставки.

українці Україна мобілізація ТЦК та СП реєстр Оберіг

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