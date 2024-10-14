Автоматичне внесення даних в реєстр Оберіг — як це відбувається

Працівники ТЦК. Фото: Житомирський ОТЦК

В Україні можуть автоматично вносити дані в реєстр "Оберіг". Це дозволить перевіряти та оновлювати дані про призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Про це повідомила пресслужба Донецького ТЦК і СП у Facebook.

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Автоматичне внесення даних в "Оберіг"

"Уряд України ухвалив постанову, що дозволяє автоматично перевіряти та оновлювати дані про призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Молоді люди віком від 17 до 25 років зможуть ставати на облік як призовники без необхідності відвідування територіальних центрів комплектування і проходження медичної комісії", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що інформація буде автоматично збиратися з інших державних реєстрів, що зекономить час як для працівників ТЦК, так і для самих призовників.

"Оновлені дані про всіх чоловіків віком від 16 до 60 років буде отримано з реєстрів Державної міграційної служби, Міністерства юстиції та Адміністрації Державної прикордонної служби. Це дозволить уникнути випадків, коли повістки надсилаються померлим особам або тим, хто перебуває під вартою. Також нововведення виправить помилки в персональних даних", — йдеться у повідомленні.

У ТЦК роз'яснили, що люди віком від 16 до 25 років, які оформлюють паспорт, автоматично будуть занесені до реєстру "Оберіг", без потреби проходити військово-лікарську комісію. Також це стосуватиметься і тих, хто проживає за кордоном.

Для чоловіків віком від 18 до 60 років, які проживають за кордоном, перевірка актуальності електронних військових документів здійснюватиметься через взаємодію з ДМС.

"Це забезпечить точність даних і зменшить вплив людського фактора на процес перевірки. Крім того, хлопці до 25 років будуть братися на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії, у тому числі ті, які перебувають за кордоном", — додали у ТЦК.

Допис Донецького ТЦК і СП. Фото: скриншот

Нагадаємо, повістка, яка без конверта та опису просто залишена в поштовій скриньці, не вважається правильно врученою.

Також не всі педагоги в Україні мають право на відстрочку під час загальної мобілізації. Вона надається лише тим вчителям, які працюють на посаді не менше ніж на 0,75 ставки.