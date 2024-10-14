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Мобілізація в Україні — що робити, коли вчитель отримав повістку

14 жовтня 2024 09:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Що робити, коли вчитель отримав повістку — хто має право на відстрочку
Вчитель на уроці. Ілюстративне фото: kustdnipro.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Не усі педагоги в Україні мають право на відстрочку під час загальної мобілізації. Її можуть отримати лише ті вчителі, які працюють на 0,75 ставки або більше. 

Про це йдеться у Законі про мобілізацію

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Кого з вчителів можуть мобілізувати

Згідно із законом, під час мобілізації до війська можуть брати технічний педагогічний персонал, зокрема, лаборантів, методистів та бібліотекарів, або інших спеціалістів, які працюють в закладах освіти. Ця категорія не може отримати відстрочку, вона надається лише науковим та науково-педагогічним працівникам.

Водночас мобілізації не підлягають:

  • науково-педагогічні та наукові працівники, які викладають у закладах вищої та фахової передвищої освіти і мають науковий ступінь;
  • працівники, які викладають у закладах фахової передвищої, професійно-технічної та середньої освіти.

Вони можуть отримати відстрочку, але лише в тому випадку, якщо працюють на 0,75 ставки. Тобто, якщо вчитель працює на пів ставки, то його можуть мобілізувати. Також Рада ухвалила рішення, що робота у навчальному закладі повинна бути основною, а не за сумісництвом.

Що робити, коли вчитель отримав повістку

Якщо ж науково-педагогічний чи педагогічний працівник, який має усі підстави для відстрочки, все ж отримав повістку, то для ТЦК потрібно надати ряд наступних документів: 

  • заяву про надання відстрочки на ім'я голови ТЦК у двох примірниках, один з яких із відміткою про реєстрацію залишити собі;
  • оригінали чи посвідчені нотаріально копії письмових доказів, що підтверджують підстави надання відстрочки, а саме:
  1. оригінал довідки з підписом керівника закладу освіти, яка містить інформацію про те, що він працює в даному закладі за основним місцем роботи, з зазначенням найменування займаної ним посади;
  2. посвідчена нотаріально копія документа про освіту та спеціальність;
  3. посвідчена нотаріально копія документа про отримання вченого звання та/або наукового ступеня (для наукових і науково-педагогічних працівників).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як педагогам оформити відстрочку.

Також ми повідомляли про виняткові ситуації, коли відстрочка для педагога надається навіть при 0,5 ставки.

вчителі мобілізація повістки війна в Україні відстрочка

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