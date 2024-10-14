Автоматическое внесение данных в реестр Оберіг — как это происходит

Работники ТЦК. Фото: Житомирский ОТЦК

В Украине могут автоматически вносить данные в реестр "Оберіг". Это позволит проверять и обновлять данные о призывниках, военнообязанных и резервистах.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкого ТЦК и СП в Facebook.

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Автоматическое внесение данных в "Оберіг"

"Правительство Украины приняло постановление, позволяющее автоматически проверять и обновлять данные о призывниках, военнообязанных и резервистов. Молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет смогут становиться на учет как призывники без необходимости посещения территориальных центров комплектования и прохождения медицинской комиссии", — говорится в сообщении.

Известно, что информация будет автоматически собираться из других государственных реестров, что сэкономит время как для работников ТЦК, так и для самих призывников.

"Обновленные данные обо всех мужчинах в возрасте от 16 до 60 лет будут получены из реестров Государственной миграционной службы, Министерства юстиции и Администрации Государственной пограничной службы. Это позволит избежать случаев, когда повестки направляются умершим лицам или тем, кто находится под стражей. Также нововведение исправит ошибки в персональных данных", — говорится в сообщении.

В ТЦК разъяснили, что люди в возрасте от 16 до 25 лет, оформляющие паспорт, автоматически будут занесены в реестр "Оберіг", без необходимости проходить военно-врачебную комиссию. Также это касается и тех, кто проживает за границей.

Для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих за границей, проверка актуальности электронных военных документов будет осуществляться через взаимодействие с ГМС.

"Это обеспечит точность данных и уменьшит влияние человеческого фактора на процесс проверки. Кроме того, парни до 25 лет будут браться на воинский учет без прохождения военно-врачебной комиссии, в том числе те, которые находятся за границей", — добавили в ТЦК.

Пост Донецкого ТЦК и СП. Фото: скриншот

Напомним, повестка, которая без конверта и описания просто оставлена в почтовом ящике, не считается правильно врученной.

Также не все педагоги в Украине имеют право отсрочки во время общей мобилизации. Она предоставляется только тем учителям, которые работают на должности не менее 0,75 ставки.