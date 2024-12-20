Нові послуги у "Резерв+" - подробиці від Міноборони

Заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко. Фото: armyinform.com.ua

У додатку "Резерв+" незабаром з'являться нові послуги. Зокрема, там буде інформація про направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) та відстрочки.

Про це розповіла заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко в ефірі телеканалу "Ми — Україна" у п'ятницю, 20 грудня.

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За словами Черногоренко, "Резерв+" має стати офісом військових послуг в смартфоні.

"Ми сьогодні запустили повторне уточнення даних, ми хочемо запустити решту відстрочок, які мають бути доступні для наших громадян. Наприклад, найбільш активною відстрочкою, про яку зараз нам комунікують користувачі — це відстрочка для педагогічних працівників. І направлення на ВЛК в рамках реформи — до кінця лютого ми робимо можливість генерувати електронне направлення без візиту до ТЦК", — додала вона.

Раніше ми писали, що у Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що у зв'язку зі збоєм у роботі деяких державних реєстрів, Головний сервісний центр вимушений призупинити надання деяких реєстраційних послуг з транспортними засобами.

Крім того, ми писали, що у застосунку для військовозобов'язаних, призовників та резервістів "Резерв+" стався технічний збій. Користувачі не можуть авторизуватися та скористатися функціями.