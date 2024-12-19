Збій у Резерв+ - у Міноборони повідомили деталі

У застосунку Резерв+ стався масштабний збій
У застосунку для військовозобов'язаних, призовників та резервістів "Резерв+" у четвер, 19 грудня, стався технічний збій. Користувачі не можуть авторизуватися та скористатися функціями.
Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram.
Збій в Резерв+
"У мобільному застосунку Резерв+ стався технічний збій, через який тимчасово не можна авторизуватись та скористатись функціями", — йдеться у повідомленні.
У міністерстві перепросили користувачів за незручності та запевнили, що технічна команда вже працює над відновленням стабільної роботи застосунку. Тому впродовж декількох годин доступ до "Резерв+" має повернутися.
Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в ефірі КИЇВ24 зазначила, що робота застосунку буде відновлена через одну-півтори години.
Нагадаємо, 1 грудня у роботі мобільного застосунку Monobank стався збій.
Також ми писали про технічний збій в роботі застосунку "Укрзалізниці". Користувачі не могли придбати квитки та скористатися іншими послугами.
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