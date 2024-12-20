Новые услуги в "Резерв+" - подробности от Минобороны

Заместитель Министра обороны Украины по цифровому развитию Екатерина Черногоренко. Фото: armyinform.com.ua

В приложении "Резерв+" вскоре появятся новые услуги. В частности, там будет информация о направлении на военно-врачебную комиссию (ВВК) и отсрочки.

Об этом рассказала заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко в эфире телеканала "Мы — Украина" в пятницу, 20 декабря.

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Какие услуги появятся в "Резерв+"

По словам Черногоренко, "Резерв+" должен стать офисом военных услуг в смартфоне.

"Мы сегодня запустили повторное уточнение данных, мы хотим запустить оставшиеся отсрочки, которые должны быть доступны для наших граждан. Например, наиболее активной отсрочкой, о которой сейчас нам коммуникируют пользователи — это отсрочка для педагогических работников. И направление на ВЛК в рамках реформы — до конца февраля мы делаем возможность генерировать электронное направление без визита в ТЦК", — добавила она.

Ранее мы писали, что в Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что в связи со сбоем в работе некоторых государственных реестров Главный сервисный центр вынужден приостановить предоставление некоторых регистрационных услуг с транспортными средствами.

Кроме того, мы писали, что в приложении для военнообязанных, призывников и резервистов "Резерв+" произошел технический сбой. Пользователи не могут авторизоваться и использовать функции.