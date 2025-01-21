Коли в мобільному застосунку "Резерв+" поновлять послугу оформлення відстрочки для студентів і аспірантів

У "Резерв+" повернуть відстрочки для студентів — коли
Студенти та аспіранти зможуть знову оформити відстрочку через мобільний застосунок "Резерв+". Скористатися послугою можна буде вже 22 січня.
Про це в понеділок, 20 січня, повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.
Що відомо про поновлення послуги
За словами представниці Міноборони, запитів на поновлення надання відстрочки через мобільний застосунок були сотні.
"Одразу після поновлення та успішного тестування обміну з Міністерством освіти і науки України плануємо відновити відстрочки для студентів та аспірантів", — зазначила Черногоренко.
Нагадаємо, у четвер, 19 січня, в "Резерв+" стався технічний збій. Через це військовозобов'язаним, призовникам і резервістам не вдавалося авторизуватися та скористатися функціями в додатку.
Також ми повідомляли, що в жовтні 2024 року в "Резерв+" теж був масовий збій. Тоді через технічні несправності багато військовозобов'язаних отримали відстрочку "до завершення мобілізації".
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