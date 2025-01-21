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У "Резерв+" повернуть відстрочки для студентів — коли

21 січня 2025 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Коли в мобільному застосунку "Резерв+" поновлять послугу оформлення відстрочки для студентів і аспірантів
Чоловік тримає в руці смартфон із відкритим мобільним застосунком "Резерв+". Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Студенти та аспіранти зможуть знову оформити відстрочку через мобільний застосунок "Резерв+". Скористатися послугою можна буде вже 22 січня. 

Про це в понеділок, 20 січня, повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

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Скриншот повідомлення Катерини Черногоренко

Що відомо про поновлення послуги

За словами представниці Міноборони, запитів на поновлення надання відстрочки через мобільний застосунок були сотні.

"Одразу після поновлення та успішного тестування обміну з Міністерством освіти і науки України плануємо відновити відстрочки для студентів та аспірантів", — зазначила Черногоренко.

Нагадаємо, у четвер, 19 січня, в "Резерв+" стався технічний збій. Через це військовозобов'язаним, призовникам і резервістам не вдавалося авторизуватися та скористатися функціями в додатку.

Також ми повідомляли, що в жовтні 2024 року в "Резерв+" теж був масовий збій. Тоді через технічні несправності багато військовозобов'язаних отримали відстрочку "до завершення мобілізації".

Міноборони студенти мобілізація відстрочка Аспірант резерв

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