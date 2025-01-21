Когда в мобильном приложении "Резерв+" возобновят услугу оформления отсрочки для студентов и аспирантов

Мужчина держит в руке смартфон с открытым мобильным приложением "Резерв+". Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Студенты и аспиранты смогут снова оформить отсрочку через мобильное приложение "Резерв+". Воспользоваться услугой можно будет уже 22 января.

Об этом в понедельник, 20 января, сообщила заместитель министра обороны Украины Катерина Черногоренко.

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Скриншот сообщения Екатерины Черногоренко

Что известно о возобновлении услуги

По словам представительницы Минобороны, запросов на возобновление предоставления отсрочки через мобильное приложение были сотни.

"Сразу после обновления и успешного тестирования обмена с Министерством образования и науки Украины планируем восстановить отсрочки для студентов и аспирантов", — отметила Черногоренко.

Напомним, в четверг, 19 января, в "Резерв+" произошел технический сбой. Из-за этого военнообязанным, призывникам и резервистам не удавалось авторизоваться и воспользоваться функциями в приложении.

Также мы сообщали, что в октябре 2024 года в "Резерв+" тоже был массовый сбой. Тогда из-за технических неисправностей многие военнообязанные получили отсрочку "до завершения мобилизации".