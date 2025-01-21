Когда в мобильном приложении "Резерв+" возобновят услугу оформления отсрочки для студентов и аспирантов

В "Резерв+" вернут отсрочки для студентов — когда
Студенты и аспиранты смогут снова оформить отсрочку через мобильное приложение "Резерв+". Воспользоваться услугой можно будет уже 22 января.
Об этом в понедельник, 20 января, сообщила заместитель министра обороны Украины Катерина Черногоренко.
Что известно о возобновлении услуги
По словам представительницы Минобороны, запросов на возобновление предоставления отсрочки через мобильное приложение были сотни.
"Сразу после обновления и успешного тестирования обмена с Министерством образования и науки Украины планируем восстановить отсрочки для студентов и аспирантов", — отметила Черногоренко.
Напомним, в четверг, 19 января, в "Резерв+" произошел технический сбой. Из-за этого военнообязанным, призывникам и резервистам не удавалось авторизоваться и воспользоваться функциями в приложении.
Также мы сообщали, что в октябре 2024 года в "Резерв+" тоже был массовый сбой. Тогда из-за технических неисправностей многие военнообязанные получили отсрочку "до завершения мобилизации".
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