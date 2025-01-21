Відстрочка для студентів і аспірантів — у Резерв+ повернули функцію

Застосунок "Резерв+" на смартфоні. Фото: Новини.LIVE

У застосунок "Резерзв+" у середу, 22 січня, повернулась послуга з оформлення відстрочок для студентів та ветеранів. Міністерство оборони України отримало сотні запитів на поновлення цієї послуги.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко у своєму Х (Twitter).

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Відстрочки у застосунку "Резерв+"

"Все працює! Взаємодія з Єдиною державною електронною базою з питань освіти налагоджена. А це значить, що ми повертаємо відстрочки для студентів, аспірантів й докторантів у "Резерв+", — йдеться у повідомленні.

Чорногоренко додала, що Міноборони також активно працює, щоб у застосунку стали доступні й інші типи відстрочок. За її словами, заступниця одразу про це повідомить, коли послуги стануть доступними.

Скриншот допису Катерини Черногоренко

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку. У застосунку може з’явитися червона стрічка з відповідним записом.

Також ми писали, що 19 січня, в "Резерв+" стався технічний збій. Через це військовозобов'язаним, призовникам і резервістам не вдавалося авторизуватися та скористатися функціями в додатку.