Отсрочка для студентов и аспирантов — в Резерв+ вернули функцию

Приложение "Резерв+" на смартфоне. Фото: Новини.LIVE

В приложение "Резерзв+" в среду, 22 января, вернулась услуга по оформлению отсрочек для студентов и ветеранов. Министерство обороны Украины получило сотни запросов на возобновление этой услуги.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Катерина Черногоренко в своем Х (Twitter).

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Отсрочки в приложении "Резерв+"

"Все работает! Взаимодействие с Единой государственной электронной базой по вопросам образования налажено. А это значит, что мы возвращаем отсрочки для студентов, аспирантов и докторантов в "Резерв+", — говорится в сообщении.

Черногоренко добавила, что Минобороны также активно работает, чтобы в приложении стали доступны и другие типы отсрочек. По ее словам, заместитель сразу об этом сообщит, когда услуги станут доступными.

Скриншот сообщения Екатерины Черногоренко

Напомним, недавно мы писали, как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске. В приложении может появиться красная лента с соответствующей записью.

Также мы писали, что 19 января, в "Резерв+" произошел технический сбой. Из-за этого военнообязанным, призывникам и резервистам не удавалось авторизоваться и воспользоваться функциями в приложении.