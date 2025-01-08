Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow У "Резерв+" оновили функції пошуку вакансій в ЗСУ — що відомо arrow

У "Резерв+" оновили функції пошуку вакансій в ЗСУ — що відомо

8 січня 2025 03:07
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Вакансий в Резерв+ стало еще больше
Застосунок "Резерв+". Фото ілюстративне: Міноборони
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Починаючи з вівторка, 7 січня, у застосунку "Резерв+" оновили впровадження функції пошуку вакансій до Сил оборони України. Відтепер сервіс пропонує найбільший перелік відкритих посад, який збільшується щодня.

Про це у Telegram повідомляє Херсонська МВА.

Читайте також:

Що доступно у "Резерв+"

Система рекрутингу через застосунок дозволяє швидко й зручно обрати оптимальні варіанти служби, враховуючи професійний досвід, знання та навички користувача.

Для пошуку вакансії потрібно пройти короткий тест, у якому слід зазначити наявність військової освіти або сферу власної експертизи. На основі цих даних і обраних навичок система працює за принципом "зі своїми знаннями — на своєму місці", пропонуючи максимально релевантні варіанти.

У "Резерв+" оновили функції пошуку вакансій в ЗСУ - що відомо - фото 1
Приклад що тепер доступно у "Резерв+". Фото: Херсонська МВА

З моменту запуску функції цифрового рекрутингу 18 жовтня 2024 року сервісом скористалися понад 30 тисяч користувачів.

Нагадаємо, що незадовго до Нового року росіяни здійснили масштабну кібератаку на реєстри України. Проте їх поступово відновлюють і вже на днях у "Резерв+" знову стала доступною послуга надання відстрочки від призову для багатодітних батьків.

Також ми писали, що якщо у військовозобов'язаної особи в "Резерв+" з'явився статус в "Виявлено порушення військового обліку", тоді така людина обов'язково має звернулися до ТЦК за місцем реєстрації.

ЗСУ робота вакансії війна в Україні фронт резерв

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:38 "Азов" пропонує роботу кухарям — яка зарплата та вимоги

Термінова новина

03:22 Росіяни скаржаться на вибухи в Енгельсі — горить нафтобаза

Термінова новина

03:17 У Києві вдруге за ніч оголосили тривогу

03:07 У "Резерв+" оновили функції пошуку вакансій в ЗСУ — що відомо

02:30 Які повістки можуть отримати українці у січні 2025 — три види

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

02:20 Хто потрапить до антикорупційної ради Міноборони України

Термінова новина

01:35 У Києві лунають вибухи

01:32 У ТЦК взяли хабар з військовозобов'язаного — що вирішив суд

Термінова новина

01:26 У Києві оголосили повітряну тривогу — що відомо

Термінова новина

00:37 У Київській області чути вибухи — в чому причина

03:38 "Азов" пропонує роботу кухарям — яка зарплата та вимоги

Термінова новина

03:22 Росіяни скаржаться на вибухи в Енгельсі — горить нафтобаза

Термінова новина

03:17 У Києві вдруге за ніч оголосили тривогу

03:07 У "Резерв+" оновили функції пошуку вакансій в ЗСУ — що відомо

02:30 Які повістки можуть отримати українці у січні 2025 — три види

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

02:20 Хто потрапить до антикорупційної ради Міноборони України

Термінова новина

01:35 У Києві лунають вибухи

01:32 У ТЦК взяли хабар з військовозобов'язаного — що вирішив суд

Термінова новина

01:26 У Києві оголосили повітряну тривогу — що відомо

Термінова новина

00:37 У Київській області чути вибухи — в чому причина

22:37 Китайський вірус в Одесі — чи бояться містяни локдауну

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:20 Закриття ФОП в Україні — як підвищення податків впливає на бізнес

6 січня 2025

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

5 січня 2025

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

Text

22:57 Збиття шести ракет за допомогою F-16 — авіаексперт прокоментував

Text

21:59 Попенко спрогнозував підвищення тарифів на світло

Text

19:43 Железняк назвав причини закриття ФОПів в Україні

Text

17:50 Трамп вже підготував мирну угоду — ефір Вечір.LIVE

Text

17:29 Лікар пояснив, кому загрожує новий вірус з Китаю

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

16:43 У ЗСУ пояснили, чому росіяни пускають ракети одна до одної

Text

13:00 План Трампа та візит спецпредставника по Україні — ефір День.LIVE

Text

12:04 Росіяни вдарили по автобусу в Херсоні — який стан потерпілих

Text

10:33 Економіст вказав чому в Україні буде криза з кадрами після війни

Text

08:00 Заява Зеленського про Курськ та реакція РФ — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем