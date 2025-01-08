Вакансий в Резерв+ стало еще больше

Застосунок "Резерв+". Фото ілюстративне: Міноборони

Починаючи з вівторка, 7 січня, у застосунку "Резерв+" оновили впровадження функції пошуку вакансій до Сил оборони України. Відтепер сервіс пропонує найбільший перелік відкритих посад, який збільшується щодня.

Про це у Telegram повідомляє Херсонська МВА.

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Що доступно у "Резерв+"

Система рекрутингу через застосунок дозволяє швидко й зручно обрати оптимальні варіанти служби, враховуючи професійний досвід, знання та навички користувача.

Для пошуку вакансії потрібно пройти короткий тест, у якому слід зазначити наявність військової освіти або сферу власної експертизи. На основі цих даних і обраних навичок система працює за принципом "зі своїми знаннями — на своєму місці", пропонуючи максимально релевантні варіанти.

Приклад що тепер доступно у "Резерв+". Фото: Херсонська МВА

З моменту запуску функції цифрового рекрутингу 18 жовтня 2024 року сервісом скористалися понад 30 тисяч користувачів.

Нагадаємо, що незадовго до Нового року росіяни здійснили масштабну кібератаку на реєстри України. Проте їх поступово відновлюють і вже на днях у "Резерв+" знову стала доступною послуга надання відстрочки від призову для багатодітних батьків.

Також ми писали, що якщо у військовозобов'язаної особи в "Резерв+" з'явився статус в "Виявлено порушення військового обліку", тоді така людина обов'язково має звернулися до ТЦК за місцем реєстрації.