Вакансий в Резерв+ стало еще больше

Приложение "Резерв+". Фото иллюстративное: Минобороны

Начиная со вторника, 7 января, в приложении "Резерв+" обновили внедрение функции поиска вакансий в Силы обороны Украины. Отныне сервис предлагает самый большой перечень открытых должностей, который увеличивается ежедневно.

Об этом в Telegram сообщает Херсонская ГВА.

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Что доступно в "Резерв+"

Система рекрутинга через приложение позволяет быстро и удобно выбрать оптимальные варианты службы, учитывая профессиональный опыт, знания и навыки пользователя.

Для поиска вакансии нужно пройти короткий тест, в котором следует отметить наличие военного образования или сферу собственной экспертизы. На основе этих данных и выбранных навыков система работает по принципу "со своими знаниями — на своем месте", предлагая максимально релевантные варианты.

Пример что теперь доступно в "Резерв+". Фото: Херсонская МВА

С момента запуска функции цифрового рекрутинга 18 октября 2024 года сервисом воспользовались более 30 тысяч пользователей.

Напомним, что незадолго до Нового года россияне совершили масштабную кибератаку на реестры Украины. Однако их постепенно восстанавливают и уже на днях в "Резерв+" вновь стала доступной услуга предоставления отсрочки от призыва для многодетных родителей.

Также мы писали, что если у военнообязанного лица в "Резерв+" появился статус в "Выявлено нарушение воинского учета", тогда такой человек обязательно должен обратиться в ТЦК по месту регистрации.