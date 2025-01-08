Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow В "Резерв+" обновили функции поиска вакансий в ВСУ — что известно arrow

В "Резерв+" обновили функции поиска вакансий в ВСУ — что известно

8 января 2025 03:07
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Вакансий в Резерв+ стало еще больше
Приложение "Резерв+". Фото иллюстративное: Минобороны
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Начиная со вторника, 7 января, в приложении "Резерв+" обновили внедрение функции поиска вакансий в Силы обороны Украины. Отныне сервис предлагает самый большой перечень открытых должностей, который увеличивается ежедневно.

Об этом в Telegram сообщает Херсонская ГВА.

Читайте также:

Что доступно в "Резерв+"

Система рекрутинга через приложение позволяет быстро и удобно выбрать оптимальные варианты службы, учитывая профессиональный опыт, знания и навыки пользователя.

Для поиска вакансии нужно пройти короткий тест, в котором следует отметить наличие военного образования или сферу собственной экспертизы. На основе этих данных и выбранных навыков система работает по принципу "со своими знаниями — на своем месте", предлагая максимально релевантные варианты.

В "Резерв+" обновили функции поиска вакансий в ВСУ - что известно - фото 1
Пример что теперь доступно в "Резерв+". Фото: Херсонская МВА

С момента запуска функции цифрового рекрутинга 18 октября 2024 года сервисом воспользовались более 30 тысяч пользователей.

Напомним, что незадолго до Нового года россияне совершили масштабную кибератаку на реестры Украины. Однако их постепенно восстанавливают и уже на днях в "Резерв+" вновь стала доступной услуга предоставления отсрочки от призыва для многодетных родителей.

Также мы писали, что если у военнообязанного лица в "Резерв+" появился статус в "Выявлено нарушение воинского учета", тогда такой человек обязательно должен обратиться в ТЦК по месту регистрации.

ВСУ работа вакансии война в Украине фронт резерв

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:07 В "Резерв+" обновили функции поиска вакансий в ВСУ — что известно

02:30 Какие повестки могут получить украинцы в январе 2025 — три вида

02:20 Кто попадет в антикоррупционный совет Минобороны Украины

Срочная новость

01:35 В Киеве раздаются взрывы

01:32 В ТЦК взяли взятку с военнообязанного — что решил суд

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Срочная новость

01:26 В Киеве объявили воздушную тревогу — что известно

Срочная новость

00:37 В Киевской области слышны взрывы — в чем причина

00:30 Неточные данные в "Резерв+" — когда не стоит идти в ТЦК

7 января 2025

23:56 Пентагон покинула чиновница по делам Украины, РФ и Евразии

23:55 Стало известно имя воина, вступившего в рукопашный бой с якутом

03:07 В "Резерв+" обновили функции поиска вакансий в ВСУ — что известно

02:30 Какие повестки могут получить украинцы в январе 2025 — три вида

02:20 Кто попадет в антикоррупционный совет Минобороны Украины

Срочная новость

01:35 В Киеве раздаются взрывы

01:32 В ТЦК взяли взятку с военнообязанного — что решил суд

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Срочная новость

01:26 В Киеве объявили воздушную тревогу — что известно

Срочная новость

00:37 В Киевской области слышны взрывы — в чем причина

00:30 Неточные данные в "Резерв+" — когда не стоит идти в ТЦК

7 января 2025

23:56 Пентагон покинула чиновница по делам Украины, РФ и Евразии

23:55 Стало известно имя воина, вступившего в рукопашный бой с якутом

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

6 января 2025

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

Text

22:57 Сбитие шести ракет с помощью F-16 — авиаэксперт прокомментировал

Text

21:59 Попенко спрогнозировал повышение тарифов на свет

Text

19:43 Железняк назвал причины закрытия ФЛП в Украине

Text

17:50 Трамп уже подготовил мирное соглашение — эфир Вечір.LIVE

Text

17:29 Врач объяснил, кому грозит новый вирус из Китая

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

16:43 В ВСУ объяснили, почему россияне пускают ракеты друг к другу

Text

13:00 План Трампа и визит спецпредставителя по Украине — эфир День.LIVE

Text

12:04 Россияне ударили по автобусу в Херсоне — состояние пострадавших

Text

10:33 Экономист указал почему в Украине будет кризис с кадрами

Text

08:00 Заявление Зеленского о Курске и реакция РФ — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю