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У Резерв+ відновили одну з послуг після кібератаки — що доступно

5 січня 2025 15:22
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Відстрочка від мобілізації для багатодітних батьків знову доступна через додаток Резерв+
Мобільний застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

В Україні поступово відновлюють роботу реєстри після масштабної кібератаки зі сторони Росії. У додатку Резерв+ для військовозобов'язаних стала доступною важлива послуга.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко у Facebook в неділю, 5 січня.

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За словами Черногоренко, послуга надання відстрочки від призову для багатодітних батьків знову доступна у додатку "Резерв+". 

"В Резерв+ відновлена послуга відстрочки для багатодітних батьків", — йдеться у повідомленні.

Резерв+ відстрочка для багатодітних батьків
Повідомлення Черногоренко у Facebook

Зазначимо, що послуга тимчасово не працювала через російську кібератаку, яка спричинила перебої в роботі державних реєстрів.

Напередодні також вдалося відновити функціонування реєстрів ДРАЦС, що дозволило повноцінно відновити процеси, пов’язані із соціальними послугами.

кібератака хакери реєстр мобілізація військовозобов'язані резерв

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