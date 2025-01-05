Відстрочка від мобілізації для багатодітних батьків знову доступна через додаток Резерв+

У Резерв+ відновили одну з послуг після кібератаки — що доступно
В Україні поступово відновлюють роботу реєстри після масштабної кібератаки зі сторони Росії. У додатку Резерв+ для військовозобов'язаних стала доступною важлива послуга.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко у Facebook в неділю, 5 січня.
Яка послуга знову доступна в Резерв+
За словами Черногоренко, послуга надання відстрочки від призову для багатодітних батьків знову доступна у додатку "Резерв+".
"В Резерв+ відновлена послуга відстрочки для багатодітних батьків", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що послуга тимчасово не працювала через російську кібератаку, яка спричинила перебої в роботі державних реєстрів.
Напередодні також вдалося відновити функціонування реєстрів ДРАЦС, що дозволило повноцінно відновити процеси, пов’язані із соціальними послугами.
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