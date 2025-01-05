Відстрочка від мобілізації для багатодітних батьків знову доступна через додаток Резерв+

Мобільний застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

В Україні поступово відновлюють роботу реєстри після масштабної кібератаки зі сторони Росії. У додатку Резерв+ для військовозобов'язаних стала доступною важлива послуга.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко у Facebook в неділю, 5 січня.

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Яка послуга знову доступна в Резерв+

За словами Черногоренко, послуга надання відстрочки від призову для багатодітних батьків знову доступна у додатку "Резерв+".

"В Резерв+ відновлена послуга відстрочки для багатодітних батьків", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Черногоренко у Facebook

Зазначимо, що послуга тимчасово не працювала через російську кібератаку, яка спричинила перебої в роботі державних реєстрів.

Напередодні також вдалося відновити функціонування реєстрів ДРАЦС, що дозволило повноцінно відновити процеси, пов’язані із соціальними послугами.