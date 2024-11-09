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У Резерв+ доступне оформлення онлайн-відстрочки — що треба робити

9 листопада 2024 18:55
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Як оформити онлайн-відстрочку в Резерв+
Чоловік тримає телефон з Резерв+. Фото: Новини.LIVE
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

У застосунку Резерв+ відтепер доступна перша версія онлайн-відстрочок від мобілізації. У Міністерстві оборони розповіли, як працює сервіс. 

Про це написала заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко у суботу, 9 листопада.

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Онлайн-відстрочка в Резерв+
Онлайн-відстрочка в Резерв+. Фото: facebook/katheryn.chernohorenko

Сервіс відстрочки в Резерв+

Оформлення онлайн-відстрочки від мобілізації у застосунку Резерв+ доступно для:

  • громадян, що мають дійсне пенсійне посвідчення за інвалідністю;
  • студентів, аспірантів і докторантів, які навчаються послідовно, переходячи з бакалаврату на магістратуру чи з магістратури на аспірантуру — для них відстрочка діятиме до кінця дії воєнного стану і мобілізації.

Варто зазначити, що це лише початок цифровізації відстрочок. Наступний реліз буде для багатодітних — троє та більше дітей — батьків, нині для них ще триває бета-тестування послуги.

Згодом планується розширити функціонал і для інших громадян з правом на відстрочку, включно з тими, хто має інвалідність, але не має пенсійного посвідчення.

Допис Катерини Черногоренко
Допис Катерини Черногоренко. Фото: скриншот

Як працює сервіс онлайн-відстрочки

Як зазначили в Міноборони, раніше для оформлення чи продовження відстрочки військовозобов'язані українці мали кожні три місяці з'являтися у ТЦК, стояти в чергах і щоразу збирати ті самі папери. 

Тепер для певних категорій громадян достатньо лише надіслати відповідний запит у застосунку Резерв+. Система автоматично перевірить право на відстрочку і відобразить відповідний статус у вашому електронному військовому документі. 

Оформлення отсрочки в Резерв+
Оформлення отсрочки в Резерв+. Фото: facebook/katheryn.chernohorenko

Оформлення онлайн-відстрочки в Резерв+

Як повідомила Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону, існує ще один нюанс. Так, якщо у військовозобов'язаного вже є діюча відстрочка, то він не зможе оформити нову через Резерв+: це не дозволить дублювати дані в реєстрах.

"Як тільки у військовозобов'язаного закінчиться відстрочка, а в більшості користувачів вона закінчується сьогодні, 9 листопада, тобто фактично вже починаючи з 10 листопада можна буде податися на наступну", — сказала Черногоренко.

Чиновниця зазначила, що для оформлення відстрочки потрібно оновити застосунок Резерв+ до версії 1.4.3. Якщо вся потрібна інформація про особу міститься в реєстрах, то у застосунку з'явиться відстрочка.

"Якщо людина не знаходить себе в реєстрі — є помилки в прізвищах, податковому коді, тому що ці реєстри заповнювалися людьми, які могли помилитися або якимось чином невірно внесли дані, ви можете звернутися у технічну підтримку Резерв+", — пояснили в Міноборони

Звернення опрацюють і виправлять помилку, щоб дані "підтягнулися" в реєстри. 

Нагадаємо, якщо у застосунку Резерв+ у громадянина, виключеного з військового обліку, зазначено, що він перебуває на обліку, це помилка ТЦК. У цьому разі потрібно подати запит на виправлення інформації.

Раніше Новини.LIVE писали, що Резерв+ звузив права багатодітних батьків на відстрочку від мобілізації. Система забезпечує це право лише тим, хто має трьох і більше дітей, народжених у межах одного шлюбу.

військовозобов'язані відстрочка застосунок мобілізація Міноборони резерв

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