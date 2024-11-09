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В Резерв+ доступно оформление онлайн-отсрочки — что нужно делать

9 ноября 2024 18:55
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Как оформить онлайн-отсрочку в Резерв+
Мужчина держит телефон с Резерв+. Фото: Новини.LIVE
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В приложении Резерв+ теперь доступна первая версия онлайн-отсрочок от мобилизации. В Министерстве обороны рассказали, как работает сервис.

Об этом написала заместитель министра обороны по цифровому развитию Екатерина Черногоренко в субботу, 9 ноября.

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Онлайн-отсрочка в Резерв+
Онлайн-отсрочка в Резерв+. Фото: facebook/katheryn.chernohorenko

Сервис отсрочки в Резерв+

Оформление онлайн-отсрочки от мобилизации в приложении Резерв+ доступно для:

  • граждан, имеющих действительное пенсионное удостоверение по инвалидности;
  • студентов, аспирантов и докторантов, которые учатся последовательно, переходя с бакалавриата на магистратуру или из магистратуры в аспирантуру — для них отсрочка будет действовать до конца действия военного положения и мобилизации.

Стоит отметить, что это только начало цифровизации отсрочек. Следующий релиз будет для многодетных — трое и более детей — родителей, сейчас для них еще продолжается бета-тестирование услуги.

Впоследствии планируется расширить функционал и для других граждан с правом на отсрочку, включая тех, кто имеет инвалидность, но не имеет пенсионного удостоверения.

Сообщение Екатерины Черногоренко
Сообщение Екатерины Черногоренко. Фото: скриншот

Как работает сервис онлайн-отсрочки

Как отметили в Минобороны, ранее для оформления или продления отсрочки военнообязанные украинцы должны были каждые три месяца появляться в ТЦК, стоять в очередях и каждый раз собирать те же бумаги. 

Теперь для определенных категорий граждан достаточно лишь отправить соответствующий запрос в приложении Резерв+. Система автоматически проверит право на отсрочку и отобразит соответствующий статус в вашем электронном военном документе. 

Оформление отсрочки в Резерв+
Оформление отсрочки в резерве +. Фото: facebook/katheryn.chernohorenko

Оформление онлайн-отсрочки в Резерв+

Как сообщила Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, существует еще один нюанс. Так, если у военнообязанного уже есть действующая отсрочка, то он не сможет оформить новую через Резерв+: это не позволит дублировать данные в реестрах.

"Как только у военнообязанного закончится отсрочка, а у большинства пользователей она заканчивается сегодня, 9 ноября, то есть фактически уже начиная с 10 ноября можно будет податься на следующую", — сказала Черногоренко.

Чиновница отметила, что для оформления отсрочки нужно обновить приложение Резерв+ до версии 1.4.3. Если вся нужная информация о лице содержится в реестрах, то в приложении появится отсрочка.

"Если человек не находит себя в реестре — есть ошибки в фамилиях, налоговом коде, потому что эти реестры заполнялись людьми, которые могли ошибиться или каким-то образом неверно внесли данные, вы можете обратиться в техническую поддержку Резерв+", — пояснили в Минобороны

Обращение обработают и исправят ошибку, чтобы данные "подтянулись" в реестры. 

Напомним, если в приложении Резерв+ у гражданина, исключенного из военного учета, указано, что оно состоит на учете, это ошибка ТЦК. В этом случае нужно подать запрос на исправление информации.

Ранее Новини.LIVE писали, что Резерв+ сузил права многодетных родителей на отсрочку от мобилизации. Система обеспечивает это право только тем, кто имеет троих и более детей, рожденных в рамках одного брака.

военнообязанные отсрочка приложение мобилизация Минобороны резерв

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