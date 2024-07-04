Отсрочка от мобилизации для еще одной категории граждан — законопроект

Военнообязанный украинец в ТЦК. Фото: ЖОТЦК и СП

Народный депутат от фракции ''Европейская Солидарность'' Алексей Гончаренко заявил, что в Верховной Раде рассматривают возможность предоставления отсрочки еще одной категории военнообязанных. По его словам, речь идет о "неполнородных братьях и сестрах" погибших и без вести пропавших защитников.

Об этом Алексей Гончаренко сообщил в Telegram.

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"Сейчас в законе о мобилизации указана только категория "полнородный брат или сестра". Поэтому предлагаю исправить эту несправедливость и добавить понятие "неполнородный брат или сестра", — подчеркнул Гончаренко.

Законопроект об отсрочке от мобилизации для несовершеннородных брата или сестры. Фото: скриншот

Депутаты предлагают изменить закон о мобилизации, расширив круг военнообязанных, чьи близкие, в частности родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, погибли или пропали без вести во время боевых действий для предоставления отсрочки от мобилизации.

На официальном сайте Верховной Рады уточнили, что законопроект №11391 был зарегистрирован во вторник, 2 июля.

Скриншот сообщения из Telegram-канала народного депутата Алексея Гончаренко

Кто и как может получить отсрочку от призыва на службу

Напомним, что вступивший в силу 18 мая закон о мобилизации изменил правила получения отсрочки от военной службы для военнообязанных. Так, из-за снижения призывного возраста с 27 до 25 лет право на отсрочку потеряли 25- и 26-летние мужчины. На нее же могут рассчитывать 12 категорий граждан.

В то же время, чтобы получить отсрочку, нужно подать заявление в комиссию при ТЦК, добавив в нее документы, подтверждающие право на получение освобождения. Причем, это можно сделать как в бумажной, так и в электронной форме.

Добавим, что военнообязанный, близкий родственник которого принимал участие в войне и пропал без вести, имеет право на автоматическую отсрочку от мобилизации.