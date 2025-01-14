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В ПС пообещали не переводить дефицитных специалистов в пехоту

14 января 2025 18:09
Евгения Брюховецкая - редактор
Дефицитных специалистов не будут переводить в пехоту, — ПС
Специалисты по обслуживанию истребителя. Иллюстративное фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Военнослужащие Воздушных сил заявили о массовом переводе пилотов в пехоту. Из-за общественного резонанса, который вспыхнул в социальных сетях, такие действия осуществляться больше не будут.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram во вторник, 14 января.

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Временный исполняющий обязанности командующего Воздушных сил Анатолий Кривоножко отметил, что было принято решение не осуществлять перевод авиационных специалистов в подразделения других видов из-за общественного резонанса в медиа.

Также это будет касаться и других дефицитных специальностей в Воздушных силах. В то же время речь идет и о людях, которые проходили обучение за рубежом на западной технике зенитных ракетных войск, подготовленных воинах мобильных огневых групп и других узкоспециализированных специалистов, найти замену которым трудно.

"Ситуация на фронте действительно требует непростых решений от высшего военного руководства, в частности это касается и перевода в подразделения других родов и видов ВСУ военнослужащих Воздушных сил", — уточнил он.

Кривоножко отметил, что Воздушные силы не первый год усиливают боевые бригады на передовой и воюют на самых горячих направлениях фронта. Также продолжается поэтапный перевод определенного количества личного состава в сухопутные подразделения для усиления бригад, но не дефицитных специалистов.

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Скриншот поста Воздушных сил
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Скриншот поста Воздушных сил

Ранее волонтер Сергей Стерненко со ссылкой на жалобы украинских пилотов заявил, что в Воздушных силах критическая ситуация. Пилотов и авиаспециалистов переводят в пехоту.

В Генштабе прокомментировали эту информацию и заявили, что такие меры являются вынужденными из-за сложной ситуации на фронте.

военные Воздушные Силы ВСУ фронт пилоты пехота

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