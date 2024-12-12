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В полку нужны знатоки Meta — вакансия в "Азове"

12 декабря 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в "Азов" – какие условия труда бригада предлагает специалистам Meta Ads
Мужчина работает за ноутбуком. Фото иллюстративное: ortosalon.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и других подразделения людей, которые умеют готовить отчеты и проводить аудиты. Речь идет о специалистах Meta Ads.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 9 декабря.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Основные задачи специалиста Meta Ads в полку "Азов" и навыки, которых от него ожидают

Специалист Meta Ads должен проводить аудиты кабинетов, готовить анализ коллег и конкурентов по рынку, формировать стратегии запусков кампаний, запускать эффективные кампании и тестировать их. Также такой работник разрабатывает технические задачи для копирайтеров, разработчиков, дизайнеров, готовит понятные и информативные отчеты. Чтобы занять должность, нужно иметь не менее года опыта работы.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам работу в Киеве. Речь идет об официальной мобилизации до конца военного положения или службе по контракту. За месяц работы будут платить 27 тысяч гривен. Перевести на эту должность могут военных, которые уже проходят.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в полку "Азов" есть вакансия SMM-копирайтера. Занять эту должность могут люди, которые умеют создавать контент для Telegram-каналов и Instagram-аккаунтов.

Также в армии не хватает людей, умеющих сваривать металлические конструкции. На должности сварщика в полку "Азов" можно за месяц заработать 25–125 тысяч гривен.

работа Нацгвардия полк "Азов" вакансии зарплата

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