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В полку "Азов" появилось вакантное место на руководящую должность — кого приглашают на работу

16 сентября 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает начальнику состава
Военнослужащий "Азова". Фото иллюстративное: hromadske.radio
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения начальника склада. Кандидатам на должность обещают зарплату до 125 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 14 сентября.

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Скриншот сообщения из Work.ua

Что входит в обязанности начальника склада

Начальник склада должен принимать и выдавать имущество на склад и со склада, обеспечивать его качественное хранение, а также вести складскую документацию.

Какие требования к кандидату на должность

На работу приглашают кандидатов, которые имеют высокий уровень владения Microsoft Word и Excel и готовы проходить службу в зоне боевых действий. Опыт работы начальником склада будет преимуществом.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Денежное обеспечение будет составлять 25–125 тысяч гривен. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен.

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