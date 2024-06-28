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В полку "Азов" нужны люди, которые разбираются в электрооборудовании — зарплата до 125 тысяч гривен

28 июня 2024 03:23
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает электромонтерам
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Фото: lokachi.rayon.in.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Бригада "Азов" ищет свои батальоны и другие подразделения электромонтера. За месяц работы специалисту будут платить 25–125 тысяч гривен в зависимости от того, будет ли он работать в зоне боевых действий.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 25 июня.

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В полку "Азов" нужны люди, которые разбираются в электрооборудовании — зарплата до 125 тысяч гривен - фото 1
Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности электромонтера в полку "Азов"

Электромонтер должен ремонтировать и обслуживать электрооборудование и электросети. Также этот специалист участвует в проведении текущих ремонтов и технического обслуживания электрооборудования.

Требования к кандидату на должность

Человек, желающий занять должность электромонтера в полку "Азов", должен иметь группу допуска до 1 000 В, профессионально-техническое образование соответствующего направления, опыт работы с обслуживанием электрооборудования, ответственно относиться к работе.

Преимущества службы в полку "Азов"

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 25 тысяч гривен. При исполнении обязанностей в зоне боевых действий специалист будет ежедневно получать доплату — 3 300 гривен. Возможен перевод на эту должность действующих военнослужащих.

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в полку "Азов" нужны психологи-полиграфологи, которые знают, как проводить полиграфические тесты, и имеют полное базовое психологическое образование.

Также в "Азове" не хватает врачей неотложных состояний. На работу приглашают медиков с высшим образованием. Зарплата — до 125 тысяч гривен.

Нацгвардия
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