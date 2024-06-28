Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает электромонтерам

В полку "Азов" нужны люди, которые разбираются в электрооборудовании — зарплата до 125 тысяч гривен
Бригада "Азов" ищет свои батальоны и другие подразделения электромонтера. За месяц работы специалисту будут платить 25–125 тысяч гривен в зависимости от того, будет ли он работать в зоне боевых действий.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 25 июня.
Что входит в обязанности электромонтера в полку "Азов"
Электромонтер должен ремонтировать и обслуживать электрооборудование и электросети. Также этот специалист участвует в проведении текущих ремонтов и технического обслуживания электрооборудования.
Требования к кандидату на должность
Человек, желающий занять должность электромонтера в полку "Азов", должен иметь группу допуска до 1 000 В, профессионально-техническое образование соответствующего направления, опыт работы с обслуживанием электрооборудования, ответственно относиться к работе.
Преимущества службы в полку "Азов"
Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 25 тысяч гривен. При исполнении обязанностей в зоне боевых действий специалист будет ежедневно получать доплату — 3 300 гривен. Возможен перевод на эту должность действующих военнослужащих.
Какие специалисты нужны в полку "Азов"
Напомним, в полку "Азов" нужны психологи-полиграфологи, которые знают, как проводить полиграфические тесты, и имеют полное базовое психологическое образование.
Также в "Азове" не хватает врачей неотложных состояний. На работу приглашают медиков с высшим образованием. Зарплата — до 125 тысяч гривен.
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