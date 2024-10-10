Військовий психолог пояснив, які проблеми з мобілізацією є в Україні

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: defence-ua.com

В Україні є проблеми з мобілізацію. Зокрема, до піхоти набирають здебільшого бійців старшної вікової категорії та тих, хто має проблеми зі здоров'ям.

Про це у вівторок, 8 жовтня, в ефірі Новини.LIVE розповів військовий психолог Андрій Козинчук.

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Характризуючи мобілізацію в Україні військовий психолог зазначив, що все погано, принаймні це стосується піхотних підрозділів, а саме вони стримують противника.

"Туди (у піхотні підрозділи — Ред.) відправляють старих і хворих. Якщо молодий і хороший, його в піхоту відправляти заборонено. Тобто питання мобілізації не вирішено зовсім. Воно дуже політично чутливе", — підсумував експерт.

Також він додав, що казати про демобілізацію зарано, доки є невирішені проблеми з мобілізацією.

Нагадаємо, до 15 листопада в Україні планують провести аудит підприємств, які отримали від органів місцевого самоврядування статус критичних. У Міноборони розповіли, чи скасовуватимуть на період перевірки бронювання у працівників цих установ.

Також ми повідомляли, що в Україні дещо змінилася процедура бронювання військовозобов'язаних. Йдеться про нововведення щодо порядку подачі заявок на бронювання військовозобов'язаних через "Дію" під час мобілізації та воєнного стану.