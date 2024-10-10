Военный психолог объяснил, какие проблемы с мобилизацией есть в Украине

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: defence-ua.com

В Украине есть проблемы с мобилизацией. В частности, в пехоту набирают в основном бойцов старшей возрастной категории и тех, кто имеет проблемы со здоровьем.

Об этом во вторник, 8 октября, в эфире Новини.LIVE рассказал военный психолог Андрей Козинчук.

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О каких проблемах с мобилизацией рассказал эксперт

Характеризуя мобилизацию в Украине, военный психолог отметил, что все плохо, по крайней мере, это касается пехотных подразделений, а именно они сдерживают противника.

"Туда (в пехотные подразделения — Ред.) отправляют стариков и больных. Если молодой и хороший, его в пехоту отправлять запрещено. То есть вопрос мобилизации не решен совсем. Он очень политически чувствительный", — подытожил эксперт.

Также он добавил, что говорить о демобилизации рано, пока есть нерешенные проблемы с мобилизацией.

Напомним, до 15 ноября в Украине планируют провести аудит предприятий, получивших от органов местного самоуправления статус критических. В Минобороны рассказали, отменят ли на период проверки бронирование у работников этих учреждений.

Также мы сообщали, что в Украине несколько изменилась процедура бронирования военнообязанных. Речь идет о нововведениях касательно порядка подачи заявок на бронирование военнообязанных через "Дію" во время мобилизации и военного положения.