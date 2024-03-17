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У Нацгвардії розповіли, коли можуть мобілізувати чоловіків із II-III групами інвалідності

17 березня 2024 19:57
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Любомир Кучер
Редактор
У Нацгвардії розповіли, коли можуть мобілізувати чоловіків із II-III групами інвалідності
Військовий в кабінеті у лікаря. Фото: "Укрінформ"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Офіцер Національної гвардії України Сергій Позняк розповів, в якому випадку можуть мобілізувати чоловіків з ІІ-ІІІ групами інвалідності. Він також відповів, чому вони повинні пройти медичний переогляд.

Про це Сергій Позняк сказав в ефірі "Київ24".

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Мобілізація чоловіків з ІІ-ІІІ групами інвалідності

Люди з II-III групою інвалідності мають пройти переогляд для підтвердження стану здоров'я. В умовах, коли Україна намагається збільшити мобілізаційний потенціал, це виправдана норма.

За словами Позняка, після проходження повторної медкомісії та в разі, якщо стан їхнього здоров’я визнають таким, що дає змогу нести службу, чоловіків залучать до армії.

Варто зазначити, що військова служба не обов’язково передбачає бойові дії. Зокрема, чоловіки можуть працювати в штабах, будувати фортифікації або виконувати інструкторську роботу.

"Мобілізаційний потенціал слід покращувати. Треба переглянути тих, хто має ІІ-ІІІ групу, чи є серед них ті, хто можуть приєднатися до війська", – наголосив офіцер Нацгвардії.

До слова, військовозобов'язані, які мають дружину з I або II групою інвалідності, теж не мають гарантії того, що отримають відстрочку. Це право можуть обмежити, якщо є інші працездатні особи, що згідно з законом мають обов'язок забезпечувати їх утримання.

Нагадаємо, бувають випадки, коли співробітники територіального центру комплектування перевіряють документи в чоловіків прямо на вулиці. Адвокат Володимир Крекотень пояснив, наскільки законними є такі дії військкомів під час дії воєнного стану і мобілізації.

Також під час мобілізації в Україні військовозобов'язані чоловіки можуть отримати відстрочку чи повне звільнення від служби на законних підставах. Зокрема, звільнити від мобілізації можуть громадян, у яких діагностували захворювання нервової системи та розлади психіки.

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