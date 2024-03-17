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Експерт назвав страшні наслідки бронювання від мобілізації

17 березня 2024 04:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Експерт назвав страшні наслідки бронювання від мобілізації
Ексрадник міністра внутрішніх справ, аналітик, політичний і громадський діяч Віктор Андрусів. Фото: uk.wikipedia.org
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ексрадник міністра внутрішніх справ, аналітик, політичний і громадський діяч Віктор Андрусів відреагував на пропозицію бронювання від мобілізації за офіційною зарплатою від 35 тис. грн та сплаченими податками. За його словами, він ніколи не підтримував цю ідею. 

Про це Віктор Андрусів повідомив у Telegram у понеділок, 11 березня.

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Негативний бік бронювання від мобілізації

Експерт зазначив, що звернув увагу на категорію тих, кого бронюють. Йдеться про працівників паливно-енергетичного комплексу і операторів зв’язку. Андрусів наголосив, що постійно виступав проти цієї ідеї, і річ не в тому, що багаті "не підуть на війну", а в тому, що "сама ідея бронювання від війни є неправильною". 

"Ок, зараз ви розраховуєте забронити айтішників, енергетиків і операторів зв’язку. А що далі? Зараз от посівна, і купа бізнесу стикнеться з браком трактористів. А як щодо фармацевтів? Чи, наприклад, операторів вивозу побутових відходів (уявляєте, що буде, якщо не буде вивозитись сміття з міст)? Ця ідея провальна, і уряд в цьому переконається", — вважає аналітик.

Він додав, що насправді "бронювати треба на війну".

"Треба забронювати 1 млн чоловіків методом жеребкування, з перспективою мобілізації в наступні два роки. Все. І тоді не доведеться робити фінансову чи спеціалізовану нерівність. Всі інші зможуть спокійно працювати", — пояснив Андрусів.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Віктора Андрусіва
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Віктора Андрусіва

Нагадаємо, що в Україні активно обговорюється питання бронювання від мобілізації працівників за гроші. У Кабміні розглядають концепцію бронювання за офіційною зарплатою від 35 тис. грн та сплатою податків.

Також ми писали, що виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад", кандидат політичних наук Олексій Буряченко назвав критерії бронювання від мобілізації. Крім того, він розповів, кого треба бронювати.

закон
мобілізація
бронювання
війна в Україні
війна

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