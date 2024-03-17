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В Нацгвардии рассказали, когда могут мобилизовать мужчин со II-III группами инвалидности

17 марта 2024 19:57
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
В Нацгвардии рассказали, когда могут мобилизовать мужчин со II-III группами инвалидности
Военный в кабинете у врача. Фото: "Укринформ"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Офицер Национальной гвардии Украины Сергей Позняк рассказал, в каком случае могут мобилизовать мужчин с ІІ-ІІІ группами инвалидности. Он также ответил, почему они должны пройти медицинское освидетельствование.

Об этом Сергей Позняк сказал в эфире "Киев24".

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Мобилизация мужчин с ІІ-ІІІ группами инвалидности

Мужчины с II-III группами инвалидности должны пройти пересмотр для подтверждения состояния здоровья. В условиях, когда Украина пытается увеличить мобилизационный потенциал, это оправданная норма.

По словам Позняка, после прохождения повторной медкомиссии и в случае, если состояние их здоровья признают таким, что позволяет нести службу, мужчин привлекут в армию.

Следует отметить, что военная служба не обязательно предусматривает боевые действия. В частности, мужчины могут работать в штабах, строить фортификации или выполнять инструкторскую работу.

"Мобилизационный потенциал следует улучшать. Надо пересмотреть тех, кто имеет ІІ-ІІІ группу, есть ли среди них те, кто могут присоединиться к войску", — подчеркнул офицер Нацгвардии.

К слову, военнообязанные, имеющие жену с I или II группой инвалидности, тоже не имеют гарантии того, что получат отсрочку. Это право могут ограничить, если есть другие трудоспособные лица, которые по закону обязаны обеспечивать их содержание.

Напомним, бывают случаи, когда сотрудники территориального центра комплектования проверяют документы у мужчин прямо на улице. Адвокат Владимир Крекотень объяснил, насколько законны такие действия военнослужащих во время действия военного положения и мобилизации.

Также во время мобилизации в Украине военнообязанные мужчины могут получить отсрочку или полное освобождение от службы по законным основаниям. В частности, освободить от мобилизации могут граждан, у которых диагностировали заболевания нервной системы и расстройства психики.

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