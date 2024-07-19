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У НАТО оцінили, як зниження віку призовників впливає на мобілізацію в Україні

19 липня 2024 10:29
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — у НАТО оцінили перебіг набору чоловіків до лав ЗСУ
Українські чоловіки складають військову присягу. Фото: shutterstock.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі вважає, що питання кадрового забезпечення Збройних сил України зараз вирішується значно краще. Це вдалося зробити, зокрема, завдяки зниженню віку призовників.

Про це пише Голос Америки.

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Україні доводиться знаходити баланс

Генерал Каволі підкреслив, що Україні доводиться знаходити баланс у використанні людських ресурсів між різними секторами: промисловістю, сільським господарством та військовими діями. Нещодавнє рішення зменшити вік призову до 25 років сприяло швидшому залученню нових призовників до лав армії.

Крім того, генерал зазначив, що потужність армії базується на трьох основних компонентах: людях, техніці та тренуваннях.

За його словами, питання техніки, яке багато в чому залежить від допомоги міжнародних партнерів, зокрема НАТО, наразі вирішується добре.

Щодо третього компонента, а саме тренувань, генерал наголосив на важливості допомоги від Європейського Союзу та країн НАТО у підготовці великої кількості українських військовослужбовців.

Каволі впевнений, що кадрове питання в Україні поступово вирішується, і це стратегічно важливо як для України, так і для країн НАТО.

Раніше ми повідомляли, що зниження призовного віку з 25 до 20 років у профільному парламентському комітеті не обговорюється. Питання зменшення вікового цензу з 60 до 50 також не порушувалося. 

А народний депутат Олексій Гончаренко розкритикував мобілізацію обмежено придатних чоловіків до 25 років. Він подав до ВР законопроєкт для того, щоб надати цій категорії військовозобов'язаних відстрочку.

війна НАТО ЗСУ армія військовий призов мобілізація війна в Україні військовозобов'язані

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