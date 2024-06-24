Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Гончаренко емоційно висловився стосовно мобілізації чоловіків до 25 років arrow

Гончаренко емоційно висловився стосовно мобілізації чоловіків до 25 років

24 червня 2024 21:06
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор
Гончаренко розкритикував мобілізацію чоловіків до 25-ти років
Нардеп Олексій Гончаренко. Фото: УНІАН
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор

Народний депутат Олексій Гончаренко розкритикував мобілізацію обмежено придатних чоловіків до 25-ти років. Він подав до ВР законопроєкт для того, щоб надати цій категорії військовозобов'язаних відстрочку.

Про це нардеп розповів у  Telegram у понеділок, 24 червня.

Читайте також:

Мобілізація чоловіків до 25 років

Гончаренко розповів, що отримав багато звернень щодо мобілізації чоловіки до 25 років, які не служили в армії або не пройшли відповідну кафедру, але були визнані обмежено придатними. За словами нардепа, він звернувся до Міноборони, де йому відповіли, що вони не бачать проблеми і продовжуватимуть мобілізувати обмежено придатних громадян до 25 років.

"Ну це просто абсурд! Тобто здорові не можуть бути мобілізовані, а ті, хто має певні обмеження — можуть бути такими. Ну от як це може бути?", — заявив народний депутат.

Гончаренко подав законопроєкт №11379 до Ради, щоб виправити ця категорія громадян також отримала відстрочку від призову.

Скриншот допису Олексія Гончаренка
Скриншот допису Олексія Гончаренка

Раніше нардеп Олексій Гончаренко заявив, що в українському уряді можуть змінити постанову Кабміну щодо бронювання від мобілізації.

Водночас до парламенту внесли законопроєкт №11332, в якому встановили розмір податку для підприємців за бронь працівників від мобілізації, який збігається з мінімальною виплатою бійцю ЗСУ.

Верховна Рада
Олексій Гончаренко
Міноборони
нардепи
військовий призов
мобілізація
народні депутати
відстрочка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву