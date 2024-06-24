Гончаренко розкритикував мобілізацію чоловіків до 25-ти років

Нардеп Олексій Гончаренко. Фото: УНІАН

Народний депутат Олексій Гончаренко розкритикував мобілізацію обмежено придатних чоловіків до 25-ти років. Він подав до ВР законопроєкт для того, щоб надати цій категорії військовозобов'язаних відстрочку.

Про це нардеп розповів у Telegram у понеділок, 24 червня.

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Мобілізація чоловіків до 25 років

Гончаренко розповів, що отримав багато звернень щодо мобілізації чоловіки до 25 років, які не служили в армії або не пройшли відповідну кафедру, але були визнані обмежено придатними. За словами нардепа, він звернувся до Міноборони, де йому відповіли, що вони не бачать проблеми і продовжуватимуть мобілізувати обмежено придатних громадян до 25 років.

"Ну це просто абсурд! Тобто здорові не можуть бути мобілізовані, а ті, хто має певні обмеження — можуть бути такими. Ну от як це може бути?", — заявив народний депутат.

Гончаренко подав законопроєкт №11379 до Ради, щоб виправити ця категорія громадян також отримала відстрочку від призову.

Скриншот допису Олексія Гончаренка

Раніше нардеп Олексій Гончаренко заявив, що в українському уряді можуть змінити постанову Кабміну щодо бронювання від мобілізації.

Водночас до парламенту внесли законопроєкт №11332, в якому встановили розмір податку для підприємців за бронь працівників від мобілізації, який збігається з мінімальною виплатою бійцю ЗСУ.