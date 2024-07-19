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В НАТО оценили, как снижение возраста призывников влияет на мобилизацию в Украине

19 июля 2024 10:29
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — в НАТО оценили ход набора мужчин в ряды ВСУ
Украинские мужчины приносят военную присягу. Фото: shutterstock.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи считает, что вопрос кадрового обеспечения Вооруженных сил Украины сейчас решается значительно лучше. Это удалось сделать, в частности, благодаря снижению возраста призывников.

Об этом пишет Голос Америки.

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Украине приходится находить баланс

Генерал Каволи подчеркнул, что Украине приходится находить баланс в использовании человеческих ресурсов между разными секторами: промышленностью, сельским хозяйством и военными действиями. Недавнее решение уменьшить возраст призыва до 25 лет способствовало более быстрому привлечению новых призывников в ряды армии.

Кроме того, генерал отметил, что мощь армии базируется на трех основных компонентах: людях, технике и тренировках.

По его словам, вопрос техники, во многом зависящий от помощи международных партнеров, в частности НАТО, сейчас решается хорошо.

Что касается третьего компонента, а именно тренировок, генерал подчеркнул важность помощи от Европейского Союза и стран НАТО в подготовке большого количества украинских военнослужащих.

Каволи уверен, что кадровый вопрос в Украине постепенно решается, и это стратегически важно как для Украины, так и для стран НАТО.

Ранее мы сообщали, что понижение призывного возраста с 25 до 20 лет в профильном парламентском комитете не обсуждается. Вопрос уменьшения возрастного ценза с 60 до 50 также не поднимался.

А народный депутат Алексей Гончаренко подверг критике мобилизацию ограниченно годных мужчин до 25 лет. Он подал в ВР законопроект для того, чтобы предоставить этой категории военнообязанных отсрочку.

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