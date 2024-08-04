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Необхідність ВЛК при оформленні бронювання від мобілізації — пояснення юриста

4 серпня 2024 16:29
Галина Шподарева - редактор
Чи потрібна ВЛК претендентам на бронювання від мобілізації
Лікар та військовозобов'язаний. Фото: "Судово-юридична газета"
Галина Шподарева - редактор

В Україні працівники критичних підприємств та організацій, робота яких важлива для фронту, підлягають бронюванню. Але роботодавець має право забронювати не більше ніж 50% військовозобов'язаних співробітників. Бронь надається на пів року — далі її потрібно продовжувати. До процедури входить і військово-лікарська комісія.

Про це повідомила адвокат Катерина Аніщенко в коментарі РБК-Україна.

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ВЛК для отримання бронювання — чи обов'язкова

Для отримання броні за новими мобілізаційними правилами військово-лікарську комісію потрібно проходити всім. Особливо це стосується тих, хто оформлює бронювання вперше.

"Проходження ВЛК — це обов'язкова процедура в будь-якому випадку. Для подачі на бронь також потрібен військово-обліковий документ, а його можна отримати шляхом проходження військово-лікарської комісії. Без цього документа ви не можете подати особу на бронювання. Тобто, по суті, зараз логіка зводиться до того, щоб з'являтися в ТЦК і оновлювати свої військово-облікові документи. Так само проходити ВЛК необхідно, якщо є підстави для відстрочки. Наприклад, інвалідність у дружини або опіка над дітьми", — пояснила адвокат.

Після ВЛК кандидат на бронювання може отримати повістку

За словами Катерини Аніщенко, відомо про випадки, коли люди проходили ВЛК для отримання бронювання, але при цьому за правилами громадянину, який пройшов ВЛК, вручали повістку. Хоча чоловік навіть не дійшов до процедури оформлення бронювання — цей шлях теж вважається законним.

"Загалом, оскаржити це неможливо, бо в теоретичному розумінні з урахуванням чинних нині законів, до ТЦК прийшла особа військовозобов'язаного віку, пройшла ВЛК, і за висновком комісії є здоровою та придатною до служби. Якщо підстав для відстрочки немає, то таку людину можуть моблізувати. Виходить свого роду замкнене коло. І залежить багато від того, як себе буде поводити співробітник військкомату", – зауважує Катерина Аніщенко.

За процедурою ВЛК потрібна, аби в Збройних силах розуміли, кого призивати на службу, залежно від ситуації на фронті. Прямих заборон відмовлятися від проходження ВЛК в Україні немає, але водночас обов'язок проходити комісію існує. Висновок військово-лікарської комісії можна оскаржити — як через комісії вищого порядку, так і через суд.

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