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У Міноборони закликали українців оновити "Резерв+" — причина

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Дата публікації: 20 травня 2025 11:08
Міноборони закликало оновити Резерв+ — яка причина
"Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Міністерстві оборони закликали українців оновити застосунок "Резерв+". Відомо, що у релізі 1.6.1 оновився безпековий сертифікат. 

Про це повідомила пресслужба Міноборони у вівторок, 20 травня.

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Оновлення "Резерву+"

"Щоб і надалі успішно користуватися своїм військово-обліковим документом та іншими сервісами у застосунку, оновіть "Резерв+" до останньої версії", — йдеться у повідомленні.

У версії 1.6.0 під час авторизації з’являтиметься повідомлення з вимогою оновити застосунок. У попередніх версіях сервіс буде недоступним, а користувачі бачитимуть сповіщення про технічну помилку.

Оновити "Резерв+" можна як в App Store, так і в Google Play. 

Як зробити автоматичне оновлення застосунку

  • iOS: параметри — програми — "Резерв+" — увімкнути фонове оновлення;
  • Android: відкрити "Резерв+" у маркеті — натиснути три крапки у правому верхньому куті — автооновлення.
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Допис Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповіла, що у "Резерві+" оформили 333 тисячі відстрочок від мобілізації.

Крім того, штрафи за порушення військового обліку поки що накладають лише особисто, але вже цього літа це можна буде зробити через "Резерв+".

війна Міноборони Україна мобілізація резерв
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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