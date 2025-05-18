Скільки відстрочок оформили через Резерв+ — Черногоренко відповіла

Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповіла, скільки відстрочок від мобілізації оформлено у застосунку "Резерв+". За її словами, документ отримали вже 333 тисячі осіб.

Про це Катерина Черногоренко розповіла на конференції DOU Day, передає "Європейська правда".

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Відстрочки через "Резерв+"

Черногоренко зазначила, що кожна третя відстрочка від мобілізації оформляється через "Резерв+".

"Станом на сьогодні через "Резерв+" оформлено 333 тисячі відстрочок. Вважаю це неймовірним досягненням команди, адже ці рішення приймаються без засідань комісій, без двотижневого очікування і без незручного спілкування з чиновниками", — розповіла заступниця міністра.

Категорії, які можуть отримати відстрочку

Восени 2024 року в рамках застосунку "Резерв+" запровадили відстрочки для трьох категорій осіб:

людей з інвалідністю, які мають пенсійне посвідчення ПФУ;

студентів, аспірантів і докторантів;

багатодітних батьків, які виховують трьох дітей до 18 років у спільному шлюбі.

Нагадаємо, військовозобов’язаний громадянин має право отримати відстрочку від мобілізації для догляду за близьким родичем.

Крім того, якщо чоловік має не лише рідних неповнолітніх дітей, а й усиновлених, він може оформити відстрочку.